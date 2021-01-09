Участнику штурма Капитолия в меховой шапке с рогами предъявили обвинения

Источник материала: Tut.by

Власти США предъявили обвинения трем участникам штурма здания конгресса в Вашингтоне. Об этом сообщается на сайте Минюста страны.



Фото: twitter.com/DCPoliceDept/

Среди тех, кому предъявили обвинения, оказался житель штата Аризона Джейкоб Энтони Чансли, который, предположительно, был запечатлен в ходе беспорядков в конгрессе 6 января в медвежьей шапке с рогами и копьем. Ему инкриминируются умышленное проникновение или нахождение на закрытой территории без законных на то оснований, насильственное вторжение и нарушение общественного порядка в Капитолии.

Ранее власти США задержали 60-летнего Ричарда Барнетта из штата Арканзас. Ему предъявлены обвинения как минимум по трем пунктам: умышленное проникновение, проникновение с применением насилия и хулиганство на территории Капитолия, а также кража государственной собственности.



Фото: twitter.com/ajplus/

Его считают тем, кто ворвался в кабинет спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Он сел на кресло политика, закинул ноги на стол и выложил фотографию в интернет. Сообщается, что он украл со стола Пелоси конверт. Однако сам Барнетт не считает это кражей, поскольку он «оставил четвертак».

В США также арестовали 36-летнего жителя Флориды Адама Джонсона, который нес кафедру Нэнси Пелоси.

The New York Times пишет , что власти задержали мужчину из Алабамы, который в день осады припарковал рядом с Капитолием грузовик с 11 «коктейлями Молотова» и оружием. Арестован и член Палаты делегатов Западной Вирджинии от республиканцев Дерек Эванс, который также пошел на штурм Конгресса и транслировал происходящее в соцсетях.

Толпа ворвалась в здание конгресса 6 января, когда там проходило заседание обеих палат американского парламента. Они должны были формально утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. Сторонники действующего президента страны Дональда Трампа, не согласные с результатами голосования, штурмовали Капитолий, в результате чего погибли пять человек, среди них женщина и полицейский.