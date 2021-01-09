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В Индонезии рухнул пассажирский самолет
10.01.2021 06:31 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ Индонезии
Адита Иравати, представитель Министерства транспорта Индонезии: "Мы отправили несколько военных кораблей, полиция направила туда еще шесть. Этого достаточно для проведения поисковой и спасательной операции".
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