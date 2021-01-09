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В Индонезии рухнул пассажирский самолет

10.01.2021 06:31 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Индонезии потерпел крушение пассажирский "Боинг-737". На борту лайнера находилось более 60 человек, в том числе дети. Самолет исчез с радаров практически сразу после вылета.

Адита Иравати, представитель Министерства транспорта Индонезии: "Мы отправили несколько военных кораблей, полиция направила туда еще шесть. Этого достаточно для проведения поисковой и спасательной операции".

На поверхности воды обнаружены обрывки одежды, фрагменты тел и обломки самолета. На данный момент рассматривается несколько версий трагедии: от взрыва на борты до отказа систем управления. Как сообщают СМИ, местные рыбаки рассказали, что видели в небе два взрыва.





 
 
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В Индонезии потерпел крушение пассажирский "Боинг-737". На борту лайнера находилось более 60 человек, в том числе дети. Самолет исчез с радаров практически сразу после...
 
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