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Адита Иравати, представитель Министерства транспорта Индонезии: "Мы отправили несколько военных кораблей, полиция направила туда еще шесть. Этого достаточно для проведения поисковой и спасательной операции".





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Индонезии рухнул пассажирский самолет В Индонезии потерпел крушение пассажирский "Боинг-737". На борту лайнера находилось более 60 человек, в том числе дети. Самолет исчез с радаров практически сразу после...

В Индонезиипассажирский "Боинг-737". На борту лайнера находилось более 60 человек, в том числе дети. Самолет исчез с радаров практически сразу после вылета.На поверхности воды обнаружены обрывки одежды, фрагменты тел и обломки самолета. На данный момент рассматривается несколько версий трагедии: от взрыва на борты до отказа систем управления. Как сообщают СМИ, местные рыбаки рассказали, что видели в небе два взрыва.