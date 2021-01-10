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Клинтон отреагировала на блокировку аккаунта Трампа в Twitter
10.01.2021 06:09 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Бывший госсекретарь США и соперник действующего президента США Дональда Трампа президентской кампании 2016 года Хилари Клинтон на своей странице в Twitter отреагировала на блокировку аккаунта в Трампа в этой социальной сети.
В частности, политик сделала репост собственной записи в Twitter от 2016 года, в котором тогда она призвала Трампа удалить свой аккаунт. Свой новый пост Хлинтон сопроводила сообщением в виде галочки в качестве выполненного задания. Только за первые пять часов пост экс-госсекретаря собрал более 670 тыс. лайков.
8 января социальная сеть Twitter навсегда заблокировала аккаунт действующего президента США Дональда Трампа. В компании объяснили это решение тем, что посты Трампа могут подтолкнуть к беспорядкам, в том числе в день инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Помимо Facebook, на этой неделе доступ к профилям Трампа на различные сроки ограничивали в других социальных сетях — Facebook и Instagram.
Кроме того, Twitter также заблокировал аккаунт бывшего советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна и юриста его избирательной кампании Сидни Пауэлл, которую президент предложил назначить спецпрокурором по прошедшим выборам. Пауэлл утверждала, что машины для подсчета голосов были изготовлены в Венесуэле по приказу Уго Чавеса.
Президентские выборы состоялись в США 3 ноября. Однако подсчет итогов голосования продолжался на протяжении нескольких дней из-за рекордного голосования по почте и высокой явки. По результатам голосов выборщиков новым президентом США стал Джо Байден.
6 января в здании Капитолия в Вашингтоне сенаторы планировали утвердить итоги голосования выборщиков, однако слушания были прерваны из-за захвата здания сторонниками Трампа. В тот день сторонники Трампа устроили потасовки с полицейскими и ворвались в здание Капитолия, сорвав заседания конгресса США. В результате стычек погибли четыре человека, а также один полицейский.
Впоследствии демократы представили проект импичмента Трампа, обвинив действующего президента в подстрекательстве к мятежу.
Инаугурация Байдена запланирована на 20 января. Трамп отказался признать поражение и прийти на инаугурацию избранного президента. Он заявил, что выборы были подтасованы. Политик неоднократно отмечал, что намерен оспорить результаты выборов через суд, однако они не увенчались успехом.
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Бывший госсекретарь США и соперник действующего президента США Дональда Трампа президентской кампании 2016 года Хилари Клинтон на своей странице в Twitter...
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