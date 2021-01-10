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CNN узнал о планах Пенса применить 25-ю поправку для отстранения Трампа

10.01.2021 11:13 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вице-президент США Майк Пенс не исключил, что в отношении действующего президента страны Дональда Трампа может быть применена 25-я поправка Конституции в том случае, если глава государства станет «более нестабильным». Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в окружении вице-президента.


Фото: Flickr / The White House

Собеседник издания рассказал, что подобное развитие событий нельзя исключать на этой неделе. Источник телеканала также заявил о том, что в команде Пенса существует некая озабоченность тем, что есть риск сослаться на 25-ю поправку или даже на процесс импичмента, поскольку Трамп может предпринять какие-то необдуманные действия, поставив страну под угрозу.

Ранее телеканал CNBC со ссылкой на источники сообщил, что госсекретарь США Майк Помпео и министр финансов Стивен Мнучин обсуждали возможность применения 25-й поправки в отношении Трампа.

Отмечалось, что обсуждение вопроса носило неофициальный характер. Тогда участники дискуссии пришли к мнению, что процедура отстранения Трампа займет «слишком много времени». Кроме того, стороны назвали непонятным возможность применения поправки главами ведомств, не утвержденными в сенате и работающими с приставкой «и.о.». Еще одним опасением стало предположение, что отстранение Трампа может еще больше разжечь напряженность среди его сторонников и сделать действующего президента героем крайне правых, принося больше плохого в долгосрочной перспективе, чем пользы в краткосрочной, отмечали источники CNBC.

До этого за отставку Трампа выступили представители Демократической партии США, в частности, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер, а также глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер.

Согласно Конституции США, 25-я поправка предусматривает автоматическую передачу власти вице-президенту страны в том случае, если он и большая часть администрации президента заявят о недееспособности действующего главы государства.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября, однако подсчет голосов затянулся. Это произошло из-за того, что бюллетени, поступившие по почте уже после закрытия избирательных участков, не учитывались, утверждал Трамп.

В середине декабря коллегия выборщиков от 50 штатов США и округа Колумбия избрала новым президентом страны кандидата от Демократической партии США Джо Байдена.

6 января в здании Капитолия в Вашингтоне сенаторы планировали утвердить итоги голосования выборщиков, однако слушания были прерваны из-за захвата здания сторонниками Трампа. В частности, тогда сторонники действующего президента устроили потасовки с полицейскими и ворвались в здание Капитолия, сорвав заседания конгресса США.

В ходе протестов перед зданием конгресса полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В результате протестов погибли четыре человека и один полицейский. Впоследствии демократы представили проект импичмента Трампа, в котором утверждается, что он занимался подстрекательством к мятежу.

 
 
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Эта поправка предусматривает автоматическую передачу власти вице-президенту, если он и большая часть президентской администрации заявят о недееспособности...
 
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