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Парламентские выборы в Казахстане
10.01.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ Казахстане выбирают депутатов нижней палаты парламента. На места в мажилисе претендуют пять партий. По новым правилам, не менее 30 процентов кресел должны занять женщины и молодежь. Чтобы попасть в парламент, необходимо преодолеть 7-процентный барьер. К этому моменту, по данным ЦИК республики, проголосовали уже около 30 процентов избирателей.
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В Казахстане выбирают депутатов нижней палаты парламента. На места в мажилисе претендуют пять партий. По новым правилам, не менее 30 процентов кресел должны занять...
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