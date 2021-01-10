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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Парламентские выборы в Казахстане В Казахстане выбирают депутатов нижней палаты парламента. На места в мажилисе претендуют пять партий. По новым правилам, не менее 30 процентов кресел должны занять...

В Казахстане выбирают депутатов нижней палаты парламента. На места в мажилисе претендуют пять партий. По новым правилам, не менее 30 процентов кресел должны занять женщины и молодежь. Чтобы попасть в парламент, необходимо преодолеть 7-процентный барьер. К этому моменту, по данным ЦИК республики, проголосовали уже около 30 процентов избирателей.