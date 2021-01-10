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В Кыргызстане досрочные выборы президента

10.01.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Кыргызстане досрочные выборы президента, а также референдум, на котором граждане выбирают форму правления в стране парламентскую или президентскую. За пост главы государства борются 17 кандидатов. Фаворит гонки бывший исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров. Выборы президента будут признаны состоявшимися при любой явке, а референдум при активности избирателей свыше 30 процентов. Второй тур потребуется, в случае, если ни один из кандидатов с первого раза не сможет набрать более половины голосов.
 
 
 
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В Кыргызстане досрочные выборы президента, а также референдум, на котором граждане выбирают форму правления в стране парламентскую или президентскую. За пост...
 
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