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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Кыргызстане досрочные выборы президента В Кыргызстане досрочные выборы президента, а также референдум, на котором граждане выбирают форму правления в стране парламентскую или президентскую. За пост...

В Кыргызстане досрочные выборы президента, а также референдум, на котором граждане выбирают форму правления в стране парламентскую или президентскую. За пост главы государства борются 17 кандидатов. Фаворит гонки бывший исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров. Выборы президента будут признаны состоявшимися при любой явке, а референдум при активности избирателей свыше 30 процентов. Второй тур потребуется, в случае, если ни один из кандидатов с первого раза не сможет набрать более половины голосов.