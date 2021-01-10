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Жапаров побеждает на выборах президента Кыргызстана

10.01.2021 18:31 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Исполняющий обязанности президента Кыргызстана Садыр Жапаров побеждает в первом туре досрочных выборов главы государства с результатом 79,86% после подсчета результатов с 82,13% участков. Таковы последние данные, опубликованные на портале ЦИК республики.

В соответствии с ними, его ближайший преследователь Адахан Мадумаров набирает чуть больше 6,5% голосов.

На референдуме в Кыргызстане за президентскую форму правления проголосовало 74,75%, за парламентскую — 10,14%, против двух вариантов — 4,01%, сообщает ЦИК. Позднее стало известно, что за президентскую форму правления в Кыргызстане проголосовали 81,1% избирателей по данным с 74,45% участков.

10 января в республике проходили досрочные выборы президента, а также референдум, на котором граждане выбирали форму правления в стране — президентскую или парламентскую. На пост главы государства претендовали 17 кандидатов. В день голосования были открыты 2,47 тыс. участков, включая 48 за рубежом.

Прежний глава государства Сооронбай Жээнбеков 15 октября 2020 года подал в отставку после продолжавшихся почти 10 дней акций протеста и массовых беспорядков, которые были вызваны недовольством части населения итогами парламентских выборов. Жээнбеков возглавлял Кыргызстан ровно три года. Со своих постов также ушли премьер Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков.

За ходом голосования следили более 300 международных наблюдателей из 40 государств и более 30 международных организаций. Самыми многочисленными были миссии от структур СНГ и ОБСЕ. Официальные итоги выборов и референдума, как ожидается, будут озвучены ЦИК в ближайшие дни.

 
 
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По данным ЦИК, ближайший преследователь Адахан Мадумаров набирает чуть больше 6,5% голосов.
 
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