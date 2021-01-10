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Итоги самых скандальных в истории США президентских выборов подводили как никогда резонансно
10.01.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Заседание, на котором должны были утвердить Джо Байдена на пост 46-го президента страны, было прервано. Сторонники официально проигравшего, но пока действующего американского лидера Дональда Трампа пришли лично объяснить конгрессменам, кто в стране власть. В ходе штурма Капитолия погибли пятеро. Ветерана Вооруженных сил США, безоружную женщину, застрелили в упор. Видимо так выглядит защита демократических ценностей. Еще у двоих не выдержало сердце. Другую женщину затоптала толпа. А позже в больнице скончался полицейский от полученных травм во время драки с протестующими. Жертв могло быть больше. Агенты ФБР вовремя обезвредили бомбы. Задержаны уже 75 человек. В том числе - ставший знаменитым Биго, фотографировавшийся за столом Нэнси Пелоси. И укравший письмо спикера Палаты представителей.
Происходящее на этой неделе в США - стране, которая позиционирует себя как цитадель и эталон демократии, и мировое сообщество, скажем так, несколько удивило. В ОБСЕ осудили захват протестующими здания Конгресса США. Канцлер ФРГ и президент Франции выразили беспокойство "за сохранность американской демократии" как эталона. Протестующих европейские чиновники, как правило, осудили, заявили про атаку на демократию. А генеральный секретарь НАТО и вовсе призвал уважать результаты демократических выборов.
Издание "Вашингтон пост" называет их не борцами за демократию, а "шайкой Трампа". "Нью-Йорк Таймс" и вовсе обвинило Трампа в пособничестве заголовком "Трамп подстрекает толпу". А победу Байдена все-таки утвердили, сенаторы продолжали свою работу в безопасном укрытии, затем под надзором спецназа.
В первые часы полиция была с народом. Правоохранители открывали заграждения, делали селфи с протестующими, а Пентагон не торопился направлять Нацгвардию в эпицентр. Как и сам Трамп, со сторонниками на штурм не пошел, а уехал на броневичке хоть и не в Вильнюс или Варшаву, а в пока еще свой Белый дом. Но и оттуда, будто по методичке, снова отчеканил: «У нас украли голоса».
Викингам, шаманам и прочим невероятным сторонникам Трампа, штурмующим Капитолий, теперь грозит до 20 лет тюрьмы за то, что те просто гуляли по Капитолию. Повсеместные аресты за обыкновенную трансляцию штурма в соцсетях. За посиделки в кабинете Пелоси и сувенир из цитадели демократии сроки грозят, как за убийство. Продемократические СМИ обзывают участников бунта чуть ли ни врагами народа и террористами. Будучи при этом в свое время лояльными в своей риторике к погромщикам БЛМ.
Но на вопрос: кто же виноват в случившемся - всегда заготовленный ответ!
Удивительно, как не обвинили российских хакеров в блокировке аккаунтов Трампа во всех крупных соцсетях и видеохостинге YouTube, сделав лучшую в истории рекламу мессенджеру Telegram, куда виртуально уже переехал Трамп.
Чтобы ничего больше не произошло в считанные дни президентства Трампа, ему не впервой пригрозили импичментом. Хотя традиционно для демократов и в этих угрозах - пустая риторика, в реальности сама процедура отставки займет больше времени, чем Трампу осталось руководить. А вот грядущая инаугурация Байдена пройдет с привкусом военного положения, а не праздничной церемонии. Будто бы демократ и вправду не победил, а похитил победу...
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Заседание, на котором должны были утвердить Джо Байдена на пост 46-го президента страны, было прервано. Сторонники официально проигравшего, но пока действующего...
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