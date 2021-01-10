Итоги самых скандальных в истории США президентских выборов подводили как никогда резонансно

Источник материала: БT

Заседание, на котором должны были утвердить Джо Байдена на пост 46-го президента страны, было прервано. Сторонники официально проигравшего, но пока действующего американского лидера Дональда Трампа пришли лично объяснить конгрессменам, кто в стране власть. В ходе штурма Капитолия погибли пятеро. Ветерана Вооруженных сил США, безоружную женщину, застрелили в упор. Видимо так выглядит защита демократических ценностей. Еще у двоих не выдержало сердце. Другую женщину затоптала толпа. А позже в больнице скончался полицейский от полученных травм во время драки с протестующими. Жертв могло быть больше. Агенты ФБР вовремя обезвредили бомбы. Задержаны уже 75 человек. В том числе - ставший знаменитым Биго, фотографировавшийся за столом Нэнси Пелоси. И укравший письмо спикера Палаты представителей.









Происходящее на этой неделе в США - стране, которая позиционирует себя как цитадель и эталон демократии, и мировое сообщество, скажем так, несколько удивило. В ОБСЕ осудили захват протестующими здания Конгресса США. Канцлер ФРГ и президент Франции выразили беспокойство "за сохранность американской демократии" как эталона. Протестующих европейские чиновники, как правило, осудили, заявили про атаку на демократию. А генеральный секретарь НАТО и вовсе призвал уважать результаты демократических выборов.

Американский истеблишмент в оценках совсем не стеснялся. Не согласны с итогами выборов - это ваши проблемы, примерно таков лейтмотив ключевых выступлений. Протестующие сразу же стали террористами. Мэр Вашингтона происходящее назвала актом терроризма, Байден пришедших к Капитолию назвал чернью, повстанцами и внутренними террористами, а Мишель Обама любезно и по-демократически предложила навсегда заблокировать аккаунты Трампа. Что такое свобода слова в 21-ом веке, первым показал "Твиттер", закрыв доступ к одному из самых крупных аккаунтов в своей сети – у Трампа было почти 90 млн подписчиков.

Что называется, переобулись в оценках и продемократические американские СМИ. В своей риторике еще совсем недавно они активно защищали зачинщиков беспорядков движения "Блэк лайвс мэттэр", которые устраивали настоящую войну во многих американских штатах. Сторонников Трампа, которые вышли на улицу, эти же СМИ, напротив, открыто оскорбляют, сравнивая их чуть ли ни с врагами народа.









Издание "Вашингтон пост" называет их не борцами за демократию, а "шайкой Трампа". "Нью-Йорк Таймс" и вовсе обвинило Трампа в пособничестве заголовком "Трамп подстрекает толпу". А победу Байдена все-таки утвердили, сенаторы продолжали свою работу в безопасном укрытии, затем под надзором спецназа.

Секретно, судя по всему, будут строить демократию и дальше. Ведь инаугурация Байдена пройдет в режиме особой предосторожности: лужайку перед зданием Капитолия уже закрыли двухметровым железным забором и бетонными блоками. Для обеспечения безопасности в Вашингтон прибудут 6200 солдат Национальной гвардии. Что в разы больше, чем при обычной инаугурации.

Что ж, вот такая подпольная и подзаборная инаугурация, похоже, ожидает Соединенные Штаты Америки, которые еще с прошлого года не перестают удивлять мир, мягко говоря, особой политической жизнью. Здесь и массовые протесты, ставшие инструментом предвыборной гонки, и сами выборы, которые стали самыми грязными за всю историю, и откровенная цензура в СМИ и интернете, когда президента могут прервать в прямом эфире, а твой аккаунт просто заблокировать или удалить. Не говоря уже про мертвые души, потерянные бюллетени и много чего еще. Проанализировала переменчивость американской системы демократических ценностей Мария Петрашко.



Выстрел в упор прямо в безоружную женщину - американская демократия действует на поражение. Сторонники Трампа просто хотели честных итогов выборов и пришли лично объяснить демократам, кто победил. Но финал президентской гонки в сверхдемократической сверхдержаве США получился слишком кровавым.



Но в этот раз американская демократия прокатилась по этапам "цветных революций"

В первые часы полиция была с народом. Правоохранители открывали заграждения, делали селфи с протестующими, а Пентагон не торопился направлять Нацгвардию в эпицентр. Как и сам Трамп, со сторонниками на штурм не пошел, а уехал на броневичке хоть и не в Вильнюс или Варшаву, а в пока еще свой Белый дом. Но и оттуда, будто по методичке, снова отчеканил: «У нас украли голоса».

Особенные или невероятные сторонники Трампа все-таки живут не в какой-то банановой республике, а при американском режиме. Где демократия превыше всего... даже человеческих жизней!

Как бы такое беспрецедентное насилие не спровоцировало санкции против США от главных поборников демократии - Прибалтики и Украины.







Викингам, шаманам и прочим невероятным сторонникам Трампа, штурмующим Капитолий, теперь грозит до 20 лет тюрьмы за то, что те просто гуляли по Капитолию. Повсеместные аресты за обыкновенную трансляцию штурма в соцсетях. За посиделки в кабинете Пелоси и сувенир из цитадели демократии сроки грозят, как за убийство. Продемократические СМИ обзывают участников бунта чуть ли ни врагами народа и террористами. Будучи при этом в свое время лояльными в своей риторике к погромщикам БЛМ.

Да и как бы самому Трампу не пришлось себя же помиловать после обвинений в подстрекательстве.

Пока политический истеблишмент США погружался в небывалый внутриполитический кризис, а демократы на словах отнекивалась от причастности к расовому бунту, но на деле препятствовали попыткам республиканцев потушить протестный пыл, так ярко дискредитирующий Трампа, американцы в это время активно готовились к гражданской войне, массово скупая оружие.



Но на вопрос: кто же виноват в случившемся - всегда заготовленный ответ!

Удивительно, как не обвинили российских хакеров в блокировке аккаунтов Трампа во всех крупных соцсетях и видеохостинге YouTube, сделав лучшую в истории рекламу мессенджеру Telegram, куда виртуально уже переехал Трамп.





Чтобы ничего больше не произошло в считанные дни президентства Трампа, ему не впервой пригрозили импичментом. Хотя традиционно для демократов и в этих угрозах - пустая риторика, в реальности сама процедура отставки займет больше времени, чем Трампу осталось руководить. А вот грядущая инаугурация Байдена пройдет с привкусом военного положения, а не праздничной церемонии. Будто бы демократ и вправду не победил, а похитил победу...

Зато Демократическая партия взяла оба сенатских места в Джорджии, а значит - получила полный контроль над обеими палатами Конгресса США: полный карт-бланш для Джо Байдена. И демократы заранее продемонстрировали, что за свою власть готовы держаться любыми методами!