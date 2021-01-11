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Ким Чен Ын избран генсеком Трудовой партии Кореи

11.01.2021 07:11 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын был избран на пост генерального секретаря правящей Трудовой партии (ТПК), сообщает в ночь на понедельник, 11 января, северокорейское информагентство ЦТАК. До этого политик занимал должность председателя этой партии. Ранее на шестидневной сессии восьмого съезда партии в Пхеньяне было принято решение переименовать ее Исполнительный политический совет в секретариат.


Фото: Reuters

Должность генсекретаря ТПК занимали сначала основатель КНДР Ким Ир Сен, а затем его сын Ким Чен Ир. После смерти Ким Чен Ира в 2011 году его сын Ким Чен Ын занимал пост первого секретаря ЦК ТПК, а с 2016 года, когда секретариат был упразднен, он стал председателем Исполнительного политического совета партии. Теперь совет вновь переименован в секретариат, а лидер КНДР стал генеральным секретарем.

Отношения Северной Кореи с США, Россией и Китаем

9 января северокорейский лидер заявил на съезде партии, что не намерен отступать от политики конфронтации в отношении США и назвал это государство «самым большим врагом» КНДР и «главным препятствием на пути инновационного развития» его страны. Что касается России, то с ней, по словам Ким Чен Ына, так же, как и с Китаем, Пхеньян намерен развивать двусторонние отношения.

В ходе того же выступления политик сообщил, что собирается продолжить наращивать ядерный потенциал Северной Кореи и объявил о завершении разработки проекта новой атомной подводной лодки.

 
 
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Политик сообщил, что собирается продолжить наращивать ядерный потенциал Северной Кореи и объявил о завершении разработки проекта новой атомной подводной лодки.
 
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