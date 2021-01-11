Шварценеггер рассказал, что в детстве его бил отец, которого «обманули нацисты». И заявил, что теперь так же сторонников обманывает Трамп

Источник материала: Tut.by

Бывший губернатор Калифорнии, член Республиканской партии, актер Арнольд Шварценеггер записал видеообращение, в котором раскритиковал действия президента Дональда Трампа, отказывающегося признавать поражение на выборах.

В начале речи Шварценеггер напомнил, что родился в Австрии всего через два года после окончания Второй Мировой войны — и в детстве был окружен «сломленными людьми, пытавшимися с помощью алкоголя бороться с чувством вины за причастность к злейшему режиму в истории».

Я никогда не говорил об этом публично, потому что это болезненные воспоминания. Мой отец один-два раза в неделю приходил домой пьяным — он кричал и бил нас с матерью. Но я не возлагаю всю ответственность за это лично на него, потому что то же самое со своей семьей делал наш сосед. И его сосед — и так далее.

My message to my fellow Americans and friends around the world following this week’s attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5 — Arnold (@Schwarzenegger) January 10, 2021

По словам Шварценеггера, такое поведение было обусловлено душевными травмами. А сами травмы — вызваны воспоминаниями о том, что эти люди видели или делали во времена нацистского режима, который «начинался со лжи и нетерпимости».

Теперь с помощью такой же лжи, заявил актер, собирает своих сторонников Дональд Трамп, отказывающийся признавать результаты честных выборов: «Он пытался совершить переворот, поведя за собой людей с помощью лжи. Моего отца и его соседей тоже вели неверным путем с помощью лжи, и я знаю, куда приводит такая ложь».

Шварценеггер назвал Трампа «худшим президентом в истории» и сказал, что вскоре тот будет забыт «как нерелевантный твит», а сами США выйдут из нынешнего кризиса более сильными — как рыцарский меч, который становится только лучше после закалки. Рассуждая об этом, актер достал меч Конана-варвара и показал его в камеру.

По мнению Шварценеггера, несмотря на политические разногласия, все жители США должны ставить демократию и ее принципы на первое место. Поэтому сейчас им необходимо выразить поддержку избранному президенту Джо Байдену.

6 января сторонники Трампа взяли штурмом Капитолий, пытаясь не допустить формального утверждения результатов президентских выборов. В ходе беспорядков погибли пять человек, протестующих разогнала полиция, а работа Конгресса прервалась на несколько часов. Прийти к зданию Капитолия своим сторонникам предложил сам Трамп: он призвал поддержать конгрессменов-республиканцев, выступавших с возражениями против результатов выборов, но эти слова в итоге оказались восприняты как призыв к насилию.

Трамп с начала ноября последовательно заявлял, что не признает результаты выборов, считая их сфальсифицированными. Уже после беспорядков в Капитолии он пообещал мирно передать власть Байдену. При этом Трамп отказался участвовать в церемонии инаугурации нового президента, став четвертым главой государства в истории США, который так поступил; три предыдущих отказа произошли в XIX веке.