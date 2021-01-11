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Шварценеггер рассказал, что в детстве его бил отец, которого «обманули нацисты». И заявил, что теперь так же сторонников обманывает Трамп
11.01.2021 07:47 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Бывший губернатор Калифорнии, член Республиканской партии, актер Арнольд Шварценеггер записал видеообращение, в котором раскритиковал действия президента Дональда Трампа, отказывающегося признавать поражение на выборах.
В начале речи Шварценеггер напомнил, что родился в Австрии всего через два года после окончания Второй Мировой войны — и в детстве был окружен «сломленными людьми, пытавшимися с помощью алкоголя бороться с чувством вины за причастность к злейшему режиму в истории».
Я никогда не говорил об этом публично, потому что это болезненные воспоминания. Мой отец один-два раза в неделю приходил домой пьяным — он кричал и бил нас с матерью. Но я не возлагаю всю ответственность за это лично на него, потому что то же самое со своей семьей делал наш сосед. И его сосед — и так далее.
По словам Шварценеггера, такое поведение было обусловлено душевными травмами. А сами травмы — вызваны воспоминаниями о том, что эти люди видели или делали во времена нацистского режима, который «начинался со лжи и нетерпимости».
Теперь с помощью такой же лжи, заявил актер, собирает своих сторонников Дональд Трамп, отказывающийся признавать результаты честных выборов: «Он пытался совершить переворот, поведя за собой людей с помощью лжи. Моего отца и его соседей тоже вели неверным путем с помощью лжи, и я знаю, куда приводит такая ложь».
Шварценеггер назвал Трампа «худшим президентом в истории» и сказал, что вскоре тот будет забыт «как нерелевантный твит», а сами США выйдут из нынешнего кризиса более сильными — как рыцарский меч, который становится только лучше после закалки. Рассуждая об этом, актер достал меч Конана-варвара и показал его в камеру.
По мнению Шварценеггера, несмотря на политические разногласия, все жители США должны ставить демократию и ее принципы на первое место. Поэтому сейчас им необходимо выразить поддержку избранному президенту Джо Байдену.
6 января сторонники Трампа
Трамп с начала ноября последовательно заявлял, что не признает результаты выборов, считая их сфальсифицированными. Уже после беспорядков в Капитолии он
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Шварценеггер рассказал, что в детстве его бил отец, которого «обманули нацисты». И заявил, что теперь так же сторонников обманывает Трамп
В начале речи Шварценеггер напомнил, что родился в Австрии всего через два года после окончания Второй Мировой войны - и в детстве был окружен «сломленными людьми,...
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