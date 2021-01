Шварценеггер рассказал, что в детстве его бил отец, которого «обманули нацисты». И заявил, что теперь так же сторонников обманывает Трамп

Источник материала: Tut.by

Бывший губернатор Калифорнии, член Республиканской партии, актер Арнольд Шварценеггер записал видеообращение, в котором раскритиковал действия президента Дональда Трампа, отказывающегося признавать поражение на выборах.

В начале речи Шварценеггер напомнил, что родился в Австрии всего через два года после окончания Второй Мировой войны — и в детстве был окружен «сломленными людьми, пытавшимися с помощью алкоголя бороться с чувством вины за причастность к злейшему режиму в истории».

Я никогда не говорил об этом публично, потому что это болезненные воспоминания. Мой отец один-два раза в неделю приходил домой пьяным — он кричал и бил нас с матерью. Но я не возлагаю всю ответственность за это лично на него, потому что то же самое со своей семьей делал наш сосед. И его сосед — и так далее.