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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сегодня Трампа попытаются отстранить от власти Дональда Трампа сегодня попытаются отстранить от власти. За 9 дней до инаугурации Джозефа Байдена палата представителей США обратится к вице-президенту Майку...

Дональда Трампа сегодня попытаются отстранить от власти. За 9 дней до инаугурации Джозефа Байдена палата представителей США обратится к вице-президенту Майку Пенсу с требованием снять Трампа с должности. Об этом рассказала спикер палаты Нэнси Пелоси. Напомним, 25-я поправка разрешает вице-президенту взять на себя полномочия главы государства, в случае если действующий президент не способен выполнять служебные обязанности. Ранее агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на свои источники об уверенности Трампа в том, что Пенс не отстранит его от власти. В то же время телеканал CNN заявил, что сам вице-президент не исключает такого варианта развития событий.