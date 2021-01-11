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Сегодня Трампа попытаются отстранить от власти

11.01.2021 10:35 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Дональда Трампа сегодня попытаются отстранить от власти. За 9 дней до инаугурации Джозефа Байдена палата представителей США обратится к вице-президенту Майку Пенсу с требованием снять Трампа с должности. Об этом рассказала спикер палаты Нэнси Пелоси. Напомним, 25-я поправка разрешает вице-президенту взять на себя полномочия главы государства, в случае если действующий президент не способен выполнять служебные обязанности. Ранее агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на свои источники об уверенности Трампа в том, что Пенс не отстранит его от власти. В то же время телеканал CNN заявил, что сам вице-президент не исключает такого варианта развития событий. 

 
 
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Дональда Трампа сегодня попытаются отстранить от власти. За 9 дней до инаугурации Джозефа Байдена палата представителей США обратится к вице-президенту Майку...
 
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