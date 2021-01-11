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Сотни машин застряли на трассе в Мадриде

11.01.2021 10:35 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Испания продолжает тонуть в сугробах. Один из наиболее пострадавших  регионов - Мадрид. Там выпало более 60 сантиметров снега. Международный аэропорт по-прежнему закрыт. На объездной автомагистрали в снежную ловушку попали сотни автомобилей. Порядка  семи сотен транспортных средств застряли в снегу еще в пятницу, и большую часть из них автовладельцы не могут откопать и забрать до сих пор. Власти пообещали освободить машины и перевезти их на спецтехнике в город  бесплатно.

Ливни в Македонии

Сотни машин застряли на трассе в Мадриде


А в Македонии вот уже сутки идут ливни. Уровень воды в реках уже на критической отметке и угрожает наводнениями близлежащим городам. 

 
 
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Испания продолжает тонуть в сугробах. Один из наиболее пострадавших  регионов - Мадрид. Там выпало более 60 сантиметров снега. Международный аэропорт по-прежнему...
 
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