Источник материала: БT

Ливни в Македонии

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сотни машин застряли на трассе в Мадриде Испания продолжает тонуть в сугробах. Один из наиболее пострадавших регионов - Мадрид. Там выпало более 60 сантиметров снега. Международный аэропорт по-прежнему...

Испания продолжает тонуть в сугробах. Один из наиболее пострадавших регионов - Мадрид. Там выпало более 60 сантиметров снега. Международный аэропорт по-прежнему закрыт. На объездной автомагистрали в снежную ловушку попали сотни автомобилей. Порядка семи сотен транспортных средств застряли в снегу еще в пятницу, и большую часть из них автовладельцы не могут откопать и забрать до сих пор. Власти пообещали освободить машины и перевезти их на спецтехнике в город бесплатно.А в Македонии вот уже сутки идут ливни. Уровень воды в реках уже на критической отметке и угрожает наводнениями близлежащим городам.