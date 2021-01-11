Источник материала: БT

Франция расширяет комендантский час

Новый штамм обнаружен в России

На западе Румынии объявлен карантин

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Число заболевших коронавирусом в мире превысило 90,5 млн человек Франция расширяет комендантский час Расширенный комендантский час начинает действовать еще в восьми департаментах Франции. Власти решили увеличить время...

Расширенный комендантский час начинает действовать еще в восьми департаментах Франции. Власти решили увеличить время запрета пребывания на улице. Теперь покидать дома запрещено с 6 вечера (а не с 8, как было ранее). Тем не менее в рамках мер борьбы с COVID введение полной самоизоляции пока не рассматривается. Сейчас по стране в среднем фиксируется 18 тысяч случаев заражений в сутки. Накануне вспышку заболевания зафиксировали в Марселе - там обнаружили новый британский штамм.Первый случай мутировавшего вируса выявили и в России - у мужчины, который вернулся из Великобритании.Тотальный локдаун ввели в шести западных городах Румынии. Число заражений там стремительно увеличилось после праздничных выходных. Теперь местным жителям разрешено покидать свои дома только при наличии специального документа или справки от работодателя.