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Число заболевших коронавирусом в мире превысило 90,5 млн человек
11.01.2021 10:35 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Франция расширяет комендантский часРасширенный комендантский час начинает действовать еще в восьми департаментах Франции. Власти решили увеличить время запрета пребывания на улице. Теперь покидать дома запрещено с 6 вечера (а не с 8, как было ранее). Тем не менее в рамках мер борьбы с COVID введение полной самоизоляции пока не рассматривается. Сейчас по стране в среднем фиксируется 18 тысяч случаев заражений в сутки. Накануне вспышку заболевания зафиксировали в Марселе - там обнаружили новый британский штамм.
Новый штамм обнаружен в РоссииПервый случай мутировавшего вируса выявили и в России - у мужчины, который вернулся из Великобритании.
На западе Румынии объявлен карантин
Тотальный локдаун ввели в шести западных городах Румынии. Число заражений там стремительно увеличилось после праздничных выходных. Теперь местным жителям разрешено покидать свои дома только при наличии специального документа или справки от работодателя.
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Франция расширяет комендантский час Расширенный комендантский час начинает действовать еще в восьми департаментах Франции. Власти решили увеличить время...
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