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25 дел о внутреннем терроризме возбуждено в США

11.01.2021 10:35 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

По меньшей мере 25 дел о случаях внутреннего терроризма  возбудили в США в связи с беспорядками в Капитолии. Как выяснилось, у некоторых штурмовавших здание парламента обнаружили взрывные устройства, "коктейли Молотова" и огнестрельное оружие.

Палата представителей потребует отстранения Трампа

На этом фоне уже сегодня Палата представителей США обратится к вице-президенту Майку Пенсу с требованием отстранить Дональда Трампа от должности. Об этом рассказала спикер палаты Нэнси Пелоси.  25 поправка, напомним, разрешает вице-президенту взять на себя полномочия главы государства, в случае, если действующий президент не способен выполнять служебные обязанности. 

 
 
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По меньшей мере 25 дел о случаях внутреннего терроризма  возбудили в США в связи с беспорядками в Капитолии. Как выяснилось, у некоторых штурмовавших здание...
 
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