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Палата представителей потребует отстранения Трампа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 25 дел о внутреннем терроризме возбуждено в США По меньшей мере 25 дел о случаях внутреннего терроризма возбудили в США в связи с беспорядками в Капитолии. Как выяснилось, у некоторых штурмовавших здание...

По меньшей мере 25 дел о случаях внутреннего терроризма возбудили в США в связи с беспорядками в Капитолии. Как выяснилось, у некоторых штурмовавших здание парламента обнаружили взрывные устройства, "коктейли Молотова" и огнестрельное оружие.На этом фоне уже сегодня Палата представителей США обратится к вице-президенту Майку Пенсу с требованием отстранить Дональда Трампа от должности. Об этом рассказала спикер палаты Нэнси Пелоси. 25 поправка, напомним, разрешает вице-президенту взять на себя полномочия главы государства, в случае, если действующий президент не способен выполнять служебные обязанности.