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Садыр Жапаров - новый президент Кыргызстана
11.01.2021 10:35 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTШестым по счету президентом Кыргызстана становится Садыр Жапаров. После подсчета почти 98 % бюллетеней он набирает около 80 % голосов. Кроме того, избиратели высказались за президентскую форму правления. Этот вариант одобрил 81 % проголосовавших на референдуме.
Правящая партия Казахстана выиграла парламентские выборыА в Казахстане состоялись парламентские выборы. Правящая партия "Свет отечества" лидирует, набирая 72 % голосов. В выборах приняли участие пять из шести зарегистрированных в стране политических сил. Единственная оппозиционная партия выборы бойкотировала. Зато ее сторонники вышли на протест. Десятки человек задержаны.
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Шестым по счету президентом Кыргызстана становится Садыр Жапаров. После подсчета почти 98 % бюллетеней он набирает около 80 % голосов. Кроме того, избиратели...
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