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Правящая партия Казахстана выиграла парламентские выборы

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Садыр Жапаров - новый президент Кыргызстана Шестым по счету президентом Кыргызстана становится Садыр Жапаров. После подсчета почти 98 % бюллетеней он набирает около 80 % голосов. Кроме того, избиратели...

Шестым по счету президентом Кыргызстана становится Садыр Жапаров. После подсчета почти 98 % бюллетеней он набирает около 80 % голосов. Кроме того, избиратели высказались за президентскую форму правления. Этот вариант одобрил 81 % проголосовавших на референдуме.А в Казахстане состоялись парламентские выборы. Правящая партия "Свет отечества" лидирует, набирая 72 % голосов. В выборах приняли участие пять из шести зарегистрированных в стране политических сил. Единственная оппозиционная партия выборы бойкотировала. Зато ее сторонники вышли на протест. Десятки человек задержаны.