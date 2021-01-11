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Новые подробности авиакатастрофы в Индонезии

11.01.2021 10:35 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Стали известны новые подробности авиакатастрофы в Индонезии.  Полет сопровождали непростые погодные условия - гроза, молнии, сильный боковой ветер. Лайнер попал в мощную зону турбулентности.  Также специалисты утверждают, что, по всей вероятности, борт разбился при ударе о воду, а не взорвался в воздухе. В дальнейшем расследовании причин ЧП примут участие США и Сингапур. Напомним, лайнер рухнул в море через несколько минут после вылета из Джакарты. Погибли 65 человек. Соболезнование президенту Индонезии и слова поддержки родным и близким погибших, а также всему народу страны выразил глава белорусского государства.

 
 
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Стали известны новые подробности авиакатастрофы в Индонезии.  Полет сопровождали непростые погодные условия - гроза, молнии, сильный боковой ветер. Лайнер попал в...
 
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