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"Невероятная" драка в Варшаве
11.01.2021 20:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTЭти кадры (не удивляйтесь) из Варшавы. Где же еще устроить драку, кроме как под окнами "учительской". Это мы о Польше, которая любит давать Беларуси разного рода уроки. Прямо возле столичного Дворца культуры в Варшаве БЧБ-"интеллигенты" устроили кровавую бойню. Что за лакомый кусок не поделили они - история умалчивает.
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Эти кадры (не удивляйтесь) из Варшавы. Где же еще устроить драку, кроме как под окнами "учительской". Это мы о Польше, которая любит давать Беларуси разного рода...
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