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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Невероятная" драка в Варшаве Эти кадры (не удивляйтесь) из Варшавы. Где же еще устроить драку, кроме как под окнами "учительской". Это мы о Польше, которая любит давать Беларуси разного рода...

Эти кадры (не удивляйтесь) из Варшавы. Где же еще устроить драку, кроме как под окнами "учительской". Это мы о Польше, которая любит давать Беларуси разного рода уроки. Прямо возле столичного Дворца культуры в Варшаве БЧБ-"интеллигенты" устроили кровавую бойню. Что за лакомый кусок не поделили они - история умалчивает.