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В Литве официально переименовали Грузию в Сакартвело
11.01.2021 20:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВосстановить справедливость власти Литвы решили и в Грузии. "Не должно быть двух Джорджий", - подумали местные политики, но не в пользу постсоветской Грузии, а, вероятно, в пользу американского штата. Отныне они официально переименовали Грузию: в документах на литовском языке страна будет называться Сакартвело. Данное решение было принято еще два года назад. Оно предусматривало использование Сакартвело как второго неофициального названия страны. Сейчас, как заверяют власти, общество готово принять это название. В публичном пространстве использовать слово "Грузия" пока еще разрешено. Интересно, оценят ли такой "прогиб" Литвы власти США? Остается ждать, когда Грузия начнет называть прибалтийскую республику Лиетува.
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Восстановить справедливость власти Литвы решили и в Грузии. "Не должно быть двух Джорджий", - подумали местные политики, но не в пользу постсоветской Грузии, а,...
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