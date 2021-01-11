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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Литве официально переименовали Грузию в Сакартвело Восстановить справедливость власти Литвы решили и в Грузии. "Не должно быть двух Джорджий", - подумали местные политики, но не в пользу постсоветской Грузии, а,...

Восстановить справедливость власти Литвы решили и в Грузии. "Не должно быть двух Джорджий", - подумали местные политики, но не в пользу постсоветской Грузии, а, вероятно, в пользу американского штата. Отныне они официально переименовали Грузию: в документах на литовском языке страна будет называться Сакартвело. Данное решение было принято еще два года назад. Оно предусматривало использование Сакартвело как второго неофициального названия страны. Сейчас, как заверяют власти, общество готово принять это название. В публичном пространстве использовать слово "Грузия" пока еще разрешено. Интересно, оценят ли такой "прогиб" Литвы власти США? Остается ждать, когда Грузия начнет называть прибалтийскую республику Лиетува.