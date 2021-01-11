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Адвокат Трампа грозит раскрыть шокирующую информацию о госчиновниках

11.01.2021 20:45 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Адвокат Дональда Трампа опубликовал пост в Parler. "В течение следующих 10–14 дней вы узнаете шокирующую информацию о многих наших государственных чиновниках и элите. Торговля детьми с целью сексуальной эксплуатации и педофилия - это всемирная пандемия. Опубликованные материалы коснутся Джо Байдена, Барака Обамы, главного судьи Джона Робертса, Хиллари Клинтон, Нэнси Пелоси, Майка Пенса, Билла Гейтса и тысяч других", - сообщил Лин Вуд.

Тем временем акции Twitter на предварительных торгах в США падают на 8 %. И это только первые торги после того, как соцсеть заблокировала Трампа. А он президент еще 9 дней.

 
 
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Адвокат Дональда Трампа опубликовал пост в Parler. "В течение следующих 10–14 дней вы узнаете шокирующую информацию о многих наших государственных чиновниках и элите....
 
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