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Правящая партия Казахстана выиграла парламентские выборы
11.01.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПравящая партия Казахстана одержала победу на прошедших в воскресенье парламентских выборах. Лидирует "Свет отечества" - 72 % голосов. В выборах приняли участие 5 из 6 политических сил. Единственная оппозиционная партия выборы бойкотировала. Зато ее сторонники вышли на протест. Десятки человек задержаны. В целом же, согласно оценке миссии наблюдателей от СНГ, парламентские выборы в Казахстане были прозрачными и справедливыми.
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Правящая партия Казахстана одержала победу на прошедших в воскресенье парламентских выборах. Лидирует "Свет отечества" - 72 % голосов. В выборах приняли участие 5 из...
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