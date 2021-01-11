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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правящая партия Казахстана выиграла парламентские выборы Правящая партия Казахстана одержала победу на прошедших в воскресенье парламентских выборах. Лидирует "Свет отечества" - 72 % голосов. В выборах приняли участие 5 из...

Правящая партия Казахстана одержала победу на прошедших в воскресенье парламентских выборах. Лидирует "Свет отечества" - 72 % голосов. В выборах приняли участие 5 из 6 политических сил. Единственная оппозиционная партия выборы бойкотировала. Зато ее сторонники вышли на протест. Десятки человек задержаны. В целом же, согласно оценке миссии наблюдателей от СНГ, парламентские выборы в Казахстане были прозрачными и справедливыми.