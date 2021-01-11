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Путин, Алиев и Пашинян встретились в Москве. О чем договорились?
12.01.2021 06:09 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Главы России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев провели переговоры в Москве и приняли совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха,
В документе отмечается, что для решения проблем экономики Нагорного Карабаха будет создана трехсторонняя рабочая группа под руководством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. Первое заседание группа должна провести до 30 января этого года. Приоритет — железнодорожное и автомобильное сообщение. До 1 марта должны быть представлены конкретные проекты.
Владимир Путин
Алиев считает, что проделанные шаги «вселяют уверенность в том, что нагорнокарабахский конфликт остался в прошлом, и мы должны думать о будущем — о том, как жить вместе по соседству, как стремиться к тому, чтобы решать вопросы разблокирования транспортных артерий и в будущем укреплять региональную стабильность и безопасность».
Пашинян заявил, что конфликт до сих пор не урегулирован.
— Конечно же, нам удалось обеспечить режим прекращения огня, но еще остается очень много вопросов, которые должны решаться. Один из этих вопросов — вопрос статуса Нагорного Карабаха, и мы, Армения, конечно же, готовы продолжать переговоры в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, в частности по этому вопросу. К сожалению, сегодня нам не удалось решить вопрос военнопленных, и это самый чувствительный, болезненный вопрос, потому что это гуманитарный вопрос, и мы договорились, что будем продолжать работу по этому направлению.
При этом Пашинян отметил, что реализация договоренностей заявления может изменить экономический образ и облик региона, а экономические новшества могут привести еще и к более надежным гарантиям безопасности.
Напомним, 9 ноября 2020 года Путин, Алиев и Пашинян
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Главы России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев провели переговоры в Москве и приняли совместное заявление о развитии Нагорного...
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