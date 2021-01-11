Путин, Алиев и Пашинян встретились в Москве. О чем договорились?

Источник материала: Tut.by

Главы России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев провели переговоры в Москве и приняли совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха, сообщается на сайте Кремля.



Фото: пресс-служба Кремля

В документе отмечается, что для решения проблем экономики Нагорного Карабаха будет создана трехсторонняя рабочая группа под руководством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. Первое заседание группа должна провести до 30 января этого года. Приоритет — железнодорожное и автомобильное сообщение. До 1 марта должны быть представлены конкретные проекты.

Владимир Путин заявил , что условия ранее заключенного соглашения в целом соблюдаются: «Российская миротворческая группировка полностью выполняет свои обязательства перед обеими сторонами. В Нагорный Карабах вернулось уже свыше 48 тысяч перемещенных лиц и беженцев. Идет настойчивая работа по восстановлению инфраструктуры, энергетики, жилых строений, социальной инфраструктуры».

Алиев считает, что проделанные шаги «вселяют уверенность в том, что нагорнокарабахский конфликт остался в прошлом, и мы должны думать о будущем — о том, как жить вместе по соседству, как стремиться к тому, чтобы решать вопросы разблокирования транспортных артерий и в будущем укреплять региональную стабильность и безопасность».

Пашинян заявил, что конфликт до сих пор не урегулирован.

— Конечно же, нам удалось обеспечить режим прекращения огня, но еще остается очень много вопросов, которые должны решаться. Один из этих вопросов — вопрос статуса Нагорного Карабаха, и мы, Армения, конечно же, готовы продолжать переговоры в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, в частности по этому вопросу. К сожалению, сегодня нам не удалось решить вопрос военнопленных, и это самый чувствительный, болезненный вопрос, потому что это гуманитарный вопрос, и мы договорились, что будем продолжать работу по этому направлению.

При этом Пашинян отметил, что реализация договоренностей заявления может изменить экономический образ и облик региона, а экономические новшества могут привести еще и к более надежным гарантиям безопасности.

Напомним, 9 ноября 2020 года Путин, Алиев и Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходит под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.