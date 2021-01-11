|
Страсти по-американски. США продолжают демонстрировать миру крах собственной демократии
12.01.2021 06:33 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПока в Вашингтоне приходят в себя после штурма Капитолия, во время которого погибли четверо мирных, безоружных протестующих и один полицейский, в интернете обсуждают новую эпоху абсолютного контроля государства и жесткой цензуры в социальных сетях. Мало того что Трампа заблокировали ведущие интернет-площадки, так еще и последний оплот гласности для республиканцев - социальную сеть Parler - также ограничили. Кроме того, солдат Нацгвардии проверяют на "правильность убеждений", проще говоря, "симпатию к сторонникам Трампа". О том, как американские политики запутались в своих же эталонах демократии, расскажет Мария Петрашко.
Спасение демократии - в цензуре и прочих диктаторских привилегиях? Сторонники Трампа просто добивались честных итогов выборов, но получили пять жертв американского режима, жесткую цензуру в соцсетях и настоящую охоту на ведьм. Забудут ли и простят ли простые американцы гибель ветерана Вооруженных сил США, безоружной женщины, застреленной в упор. Смерть еще двоих, у которых не выдержало сердце. И той, которую затоптала толпа. Трамписты-террористы, которых продемократические СМИ сравнивают с врагами народа, сейчас под угрозой тюремных сроков даже за обыкновенную трансляцию штурма Капитолия в соцсетях. А за сувенир из конгресса можно получить и вовсе до 20 лет тюрьмы. Если ты за Трампа, пусть даже в личной беседе, тебя могут запросто высадить из самолета, как это сделали Delta Airlines.
Цензура по-американски
Демократические штаты накрыла пока виртуально-тоталитарная реальность. И почти за 90 миллионов человек, читающих Трампа в Twitter, администрация Сети авторитарно решила: больше Трампа никто читать не будет. Безумием казались раньше и шутки в стиле "меня заблокировали на Google". Но для Америки сегодня это вполне себе тоталитарная реальность. Соцсеть Parler, как последний оплот гласности для республиканцев, тоже заблокировали. Именно там накануне адвокат Трампа принялся было разоблачать демократов - совпадение ли?
Лин Вуд, адвокат Дональда Трампа: "В течение следующих 10-14 дней вы узнаете шокирующую информацию о многих наших государственных чиновниках и элите.Торговля детьми с целью сексуальной эксплуатации и педофилия - это всемирная пандемия.
Опубликованные материалы коснутся Джо Байдена, Барака Обамы, главного судьи Джона Робертса, Хиллари Клинтон, Нэнси Пелоси, Майка Пенса, Джеффри Эпштейна, Билла Гейтса и тысяч других.Я видел доказательства, это убедительно.
Воистину это битва между добром и злом".
Политический кризис СШАМежду добром и злом сейчас, между демократами и республиканцами США уже давно. Расовый бунт то и дело поощряли губернаторы-демократы, пока Трамп пытался взять ситуацию под контроль Нацгвардии. А простые американцы вынужденно брали оборону в свои руки. Но, по версии американских политиков, во всем виноват если не Трамп, то Путин и Трамп.
Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей конгресса США: "Трамп либо тугой на ухо, либо у него пятна на глазах, то ли у него есть обязательства перед Россией. Я не знаю, что у русских есть в отношении Трампа - личное, политическое или финансовое. Но нет другого объяснения, почему он до такой степени служанка Путина".
"Служанку Путина" пытаются отстранить от власти. Ведь демократам проще сказать, что в политику сверхдержавы США вмешалась другая страна, чем признать собственные внутриполитические ошибки. Шантаж Пелоси похоже сработал, уже на среду назначено голосование по импичменту в Палате представителей. Трампу на тот момент останется руководить всего 7 дней.
Но даже импичмент Трампу не спасет США от гражданского противостояния
Сотрудников секретной службы проверяют на пособничество штурмующим Капитолий. Солдат Национальной гвардии испытывают на предмет симпатий к тем самым "внутренним террористам". А подготовка в инаугурации Байдена выглядит вовсе не празднично, а в духе военного положения. Будто готовятся не к "торжеству демократии", а очередному митингу недовольных итогами выборов. Похоже, американская демократия - версия 2021 года - уже напрашивается на обновление.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пока в Вашингтоне приходят в себя после штурма Капитолия, во время которого погибли четверо мирных, безоружных протестующих и один полицейский, в интернете...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)