Страсти по-американски. США продолжают демонстрировать миру крах собственной демократии

Источник материала: БT

Цензура по-американски

Демократические штаты накрыла пока виртуально-тоталитарная реальность. И почти за 90 миллионов человек, читающих Трампа в Twitter, администрация Сети авторитарно решила: больше Трампа никто читать не будет. Безумием казались раньше и шутки в стиле "меня заблокировали на Google". Но для Америки сегодня это вполне себе тоталитарная реальность. Соцсеть Parler, как последний оплот гласности для республиканцев, тоже заблокировали. Именно там накануне адвокат Трампа принялся было разоблачать демократов - совпадение ли?









Политический кризис США













Но даже импичмент Трампу не спасет США от гражданского противостояния

Пока в Вашингтоне приходят в себя после штурма Капитолия, во время которого погибли четверо мирных, безоружных протестующих и один полицейский, в интернете обсуждают новую эпоху абсолютного контроля государства и жесткой цензуры в социальных сетях. Мало того что Трампа заблокировали ведущие интернет-площадки, так еще и последний оплот гласности для республиканцев - социальную сеть Parler - также ограничили. Кроме того, солдат Нацгвардии проверяют на "правильность убеждений", проще говоря, "симпатию к сторонникам Трампа". О том, как американские политики запутались в своих же эталонах демократии, расскажетСпасение демократии - в цензуре и прочих диктаторских привилегиях? Сторонники Трампа просто добивались честных итогов выборов, но получили пять жертв американского режима, жесткую цензуру в соцсетях и настоящую охоту на ведьм. Забудут ли и простят ли простые американцы гибель ветерана Вооруженных сил США, безоружной женщины, застреленной в упор. Смерть еще двоих, у которых не выдержало сердце. И той, которую затоптала толпа. Трамписты-террористы, которых продемократические СМИ сравнивают с врагами народа, сейчас под угрозой тюремных сроков даже за обыкновенную трансляцию штурма Капитолия в соцсетях. А за сувенир из конгресса можно получить и вовсе до 20 лет тюрьмы. Если ты за Трампа, пусть даже в личной беседе, тебя могут запросто высадить из самолета, как это сделали Delta Airlines.Между добром и злом сейчас, между демократами и республиканцами США уже давно. Расовый бунт то и дело поощряли губернаторы-демократы, пока Трамп пытался взять ситуацию под контроль Нацгвардии. А простые американцы вынужденно брали оборону в свои руки. Но, по версии американских политиков, во всем виноват если не Трамп, то Путин и Трамп."Служанку Путина" пытаются отстранить от власти. Ведь демократам проще сказать, что в политику сверхдержавы США вмешалась другая страна, чем признать собственные внутриполитические ошибки. Шантаж Пелоси похоже сработал, уже на среду назначено голосование по импичменту в Палате представителей. Трампу на тот момент останется руководить всего 7 дней.

Сотрудников секретной службы проверяют на пособничество штурмующим Капитолий. Солдат Национальной гвардии испытывают на предмет симпатий к тем самым "внутренним террористам". А подготовка в инаугурации Байдена выглядит вовсе не празднично, а в духе военного положения. Будто готовятся не к "торжеству демократии", а очередному митингу недовольных итогами выборов. Похоже, американская демократия - версия 2021 года - уже напрашивается на обновление.