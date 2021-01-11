Источник материала: БT

Последствия штурма: цензура в США блокирует соцсети республиканцев



Пока Вашингтон приходит в себя после штурма Капитолия, в интернете обсуждают новую эпоху тоталитаризма в американских соцсетях. Мало того, что аккаунты Дональда Трампа заблокировали ведущие интернет-площадки, так еще и последний оплот гласности для республиканцев - соцсеть Parler - также ограничили. Такие жесткие меры беспокоят даже сторонников Демократической партии США. К слову, Акции Twitter на предварительных торгах в США упали на 8 % - и это первые торги, после того как соцсеть заблокировала действующего главу Белого дома.

Палата представителей США обнародовала текст резолюции об импичменте Трампа, в которой его обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Штурм Капитолия заставил демократов серьезно задуматься не только о своей безопасности. Тревожит американский истеблишмент доступ Дональда Трампа к ядерному оружию страны.



Голосование по импичменту Трампа намечено 13 января



Голосование по импичменту Трампа в Палате представителей намечено 13 января. К слову, именно импичмент закроет для Трампа путь на еще один срок через четыре года.

Пэт Туми, сенатор от штата Пенсильвания: "Я думаю, что лучший исход событий для нашей страны - это если президент сам уйдет в отставку, и как можно скорее. Я понимаю, что это маловероятно, но было бы лучшим решением. Это не будет выглядеть так, что мы приняли решение в пользу реализации 25-й поправки. Да и я не думаю, что сейчас есть время для импичмента. В любом случае, до ухода президента осталось 10 дней. Я думаю, что лучше всего будет его отставка".



Однако угрозы демократов больше напоминают пустую риторику. До инаугурации новоизбранного президента США Джо Байдена (20 января) процедура судебного обвинения с последующим отстранением Трампа состояться не успеет. Напомним, процесс импичмента Трампа уже начинался в сенате 16 января 2020-го и завершился 5 февраля того же года оправданием президента.