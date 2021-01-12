Трамп предупредил об опасности для США в случае импичмента

Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп в первом публичном обращении с 8 января предупредил, что инициированный конгрессменами от Демократической партии импичмент грозит опасностью Соединенным Штатам, сообщает СNBC .



Фото: Reuters

Отвечая на вопросы журналистов перед поездкой в Техас, где президент решил осмотреть стену на границе с Мексикой, американский президент заявил, что считает попытку сместить его с должности «продолжением охоты на ведьм». «Этот импичмент порождает ужасный гнев. Совершенно ужасно то, что они делают», — заявил Трамп.

Он отверг обвинения в том, что своими обращениями в социальных сетях спровоцировал нападение своих сторонников на Конгресс. «Мне не нужно насилие», — сказал Трамп, подчеркнув, что все его обращения не были направлены на то, чтобы кому-то навредить. «Люди видят, что мои заявления были совершенно адекватными», — заявил президент, отвечая на вопрос, чувствует ли он персональную ответственность за случившееся.

Помимо этого, действующий президент назвал большой ошибкой решение Facebook и Twitter заблокировать его аккаунты в социальных сетях. «Это очень, очень плохо для нашей страны. Им не стоило делать это, потому что такие действия порождают много проблем и опасностей», — добавил Трамп.

Президент отказался отвечать на вопрос, готов ли он уйти в отставку до инаугурации Джо Байдена, запланированной на 20 января.

Поводом для второй попытки импичмента Трампа стали события 6 января , когда толпа его сторонников ворвалась в Капитолий, пытаясь сорвать заседание, на котором должны были утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. В результате операции по освобождению здания конгресса пять человек погибли, задержания участников беспорядков продолжаются до сих пор.

Члены Демократической партии посчитали, что президент спровоцировал насилие своими призывами, и заявили о необходимости отстранить Трампа от должности и пожизненно запретить ему занимать важные посты в государстве.