ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Трамп предупредил об опасности для США в случае импичмента

12.01.2021 20:59 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп в первом публичном обращении с 8 января предупредил, что инициированный конгрессменами от Демократической партии импичмент грозит опасностью Соединенным Штатам, сообщает СNBC.


Фото: Reuters

Отвечая на вопросы журналистов перед поездкой в Техас, где президент решил осмотреть стену на границе с Мексикой, американский президент заявил, что считает попытку сместить его с должности «продолжением охоты на ведьм». «Этот импичмент порождает ужасный гнев. Совершенно ужасно то, что они делают», — заявил Трамп.

Он отверг обвинения в том, что своими обращениями в социальных сетях спровоцировал нападение своих сторонников на Конгресс. «Мне не нужно насилие», — сказал Трамп, подчеркнув, что все его обращения не были направлены на то, чтобы кому-то навредить. «Люди видят, что мои заявления были совершенно адекватными», — заявил президент, отвечая на вопрос, чувствует ли он персональную ответственность за случившееся.

Помимо этого, действующий президент назвал большой ошибкой решение Facebook и Twitter заблокировать его аккаунты в социальных сетях. «Это очень, очень плохо для нашей страны. Им не стоило делать это, потому что такие действия порождают много проблем и опасностей», — добавил Трамп.

Президент отказался отвечать на вопрос, готов ли он уйти в отставку до инаугурации Джо Байдена, запланированной на 20 января.

Поводом для второй попытки импичмента Трампа стали события 6 января, когда толпа его сторонников ворвалась в Капитолий, пытаясь сорвать заседание, на котором должны были утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. В результате операции по освобождению здания конгресса пять человек погибли, задержания участников беспорядков продолжаются до сих пор.

Члены Демократической партии посчитали, что президент спровоцировал насилие своими призывами, и заявили о необходимости отстранить Трампа от должности и пожизненно запретить ему занимать важные посты в государстве.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По мнению действующего президента, он не призывал к насилию в день штурма Капитолия, а Facebook и Twitter совершили огромную ошибку, заблокировав его страницы в социальных...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Работники санатория в Друскининкае вышли на протест
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by