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Трамп предупредил об опасности для США в случае импичмента
12.01.2021 20:59 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент США Дональд Трамп в первом публичном обращении с 8 января предупредил, что инициированный конгрессменами от Демократической партии импичмент грозит опасностью Соединенным Штатам, сообщает
Отвечая на вопросы журналистов перед поездкой в Техас, где президент решил осмотреть стену на границе с Мексикой, американский президент заявил, что считает попытку сместить его с должности «продолжением охоты на ведьм». «Этот импичмент порождает ужасный гнев. Совершенно ужасно то, что они делают», — заявил Трамп.
Он отверг обвинения в том, что своими обращениями в социальных сетях спровоцировал нападение своих сторонников на Конгресс. «Мне не нужно насилие», — сказал Трамп, подчеркнув, что все его обращения не были направлены на то, чтобы кому-то навредить. «Люди видят, что мои заявления были совершенно адекватными», — заявил президент, отвечая на вопрос, чувствует ли он персональную ответственность за случившееся.
Помимо этого, действующий президент назвал большой ошибкой решение Facebook и Twitter
Президент отказался отвечать на вопрос, готов ли он уйти в отставку до инаугурации Джо Байдена, запланированной на 20 января.
Поводом для второй попытки импичмента Трампа стали
Члены Демократической партии посчитали, что президент спровоцировал насилие своими призывами, и заявили о необходимости
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