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Демократ Н. Пелоси предложила гендерную реформу
12.01.2021 22:49 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
"Расизм, только другого цвета". Так большинство аналитиков восприняли "новаторскую" инициативу демократки Нэнси Пелоси, которую только что переизбрали спикером Палаты представителей США. Она предложила отменить в официальной документации любые гендерные определения. В частности, под запретом окажутся "он" и "она", вместо этого человеческая единица будет называться исключительно "член Палаты" или "делегат".
В других документах, по предложению Пелоси, исчезнут определения "отец, мать, сын, дочь, брат" и так далееДопускаются только "родитель, ребенок". На поверхности попытка удара по избирателям Трампа, которые придерживаются консервативных христианских убеждений. Но, по сути, Пелоси предлагает превратить людей в некие функции, что выглядит полным абсурдом.
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"Расизм, только другого цвета". Так большинство аналитиков восприняли "новаторскую" инициативу демократки Нэнси Пелоси, которую только что переизбрали спикером...
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