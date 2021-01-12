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Демократ Н. Пелоси предложила гендерную реформу

12.01.2021 22:49 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

"Расизм, только другого цвета". Так большинство аналитиков восприняли "новаторскую" инициативу демократки  Нэнси Пелоси, которую только что переизбрали спикером Палаты представителей США. Она предложила  отменить в официальной документации  любые гендерные определения. В частности, под запретом окажутся "он" и "она", вместо этого человеческая единица будет называться исключительно  "член Палаты" или "делегат".

В других документах, по предложению Пелоси,  исчезнут определения  "отец, мать, сын, дочь, брат" и так далее

Допускаются только  "родитель, ребенок". На поверхности  попытка удара по избирателям Трампа, которые придерживаются  консервативных христианских убеждений. Но, по сути,  Пелоси  предлагает превратить людей в некие функции, что выглядит полным абсурдом.
 
 
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"Расизм, только другого цвета". Так большинство аналитиков восприняли "новаторскую" инициативу демократки  Нэнси Пелоси, которую только что переизбрали спикером...
 
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