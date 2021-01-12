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"Расизм, только другого цвета". Так большинство аналитиков восприняли "новаторскую" инициативу демократки Нэнси Пелоси, которую только что переизбрали спикером Палаты представителей США. Она предложила отменить в официальной документации любые гендерные определения. В частности, под запретом окажутся "он" и "она", вместо этого человеческая единица будет называться исключительно "член Палаты" или "делегат".





В других документах, по предложению Пелоси, исчезнут определения "отец, мать, сын, дочь, брат" и так далее

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Демократ Н. Пелоси предложила гендерную реформу "Расизм, только другого цвета". Так большинство аналитиков восприняли "новаторскую" инициативу демократки Нэнси Пелоси, которую только что переизбрали спикером...

Допускаются только "родитель, ребенок". На поверхности попытка удара по избирателям Трампа, которые придерживаются консервативных христианских убеждений. Но, по сути, Пелоси предлагает превратить людей в некие функции, что выглядит полным абсурдом.