ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Это лишь вершина айсберга». ФБР завело более 160 дел после беспорядков в Капитолии США

13.01.2021 06:09 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Федеральное бюро расследований (ФБР) завело более 160 дел после вторжения сторонников действующего президента республиканца Дональда Трампа в конгресс США. Об этом заявил во вторник на брифинге для журналистов заместитель руководителя регионального отделения спецслужбы в округе Колумбия Стивен Д’Антуоно.


Фото: Reuters

«За шесть дней мы открыли более 160 дел, и это лишь вершина айсберга», — сказал он.

Исполняющий обязанности прокурора столичного округа Колумбия Майкл Шервин допустил, что количество открытых дел в ближайшее время достигнет нескольких сотен.

«Числа возрастут в геометрической прогрессии», — заявил он. «Я ожидаю, что они возрастут до сотен в предстоящие недели. Мы уже предъявили обвинения по 70 делам», — добавил Шервин.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исполняющий обязанности прокурора столичного округа Колумбия Майкл Шервин допустил, что количество открытых дел в ближайшее время достигнет нескольких сотен.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Интерпол объявил в розыск двух россиян из-за взрыва в Бейруте, когда погибли почти 200 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by