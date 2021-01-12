«Это лишь вершина айсберга». ФБР завело более 160 дел после беспорядков в Капитолии США

Источник материала: Tut.by

Федеральное бюро расследований (ФБР) завело более 160 дел после вторжения сторонников действующего президента республиканца Дональда Трампа в конгресс США. Об этом заявил во вторник на брифинге для журналистов заместитель руководителя регионального отделения спецслужбы в округе Колумбия Стивен Д’Антуоно.



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«За шесть дней мы открыли более 160 дел, и это лишь вершина айсберга», — сказал он.

Исполняющий обязанности прокурора столичного округа Колумбия Майкл Шервин допустил, что количество открытых дел в ближайшее время достигнет нескольких сотен.

«Числа возрастут в геометрической прогрессии», — заявил он. «Я ожидаю, что они возрастут до сотен в предстоящие недели. Мы уже предъявили обвинения по 70 делам», — добавил Шервин.