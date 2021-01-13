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Пенс отказался отстранять Трампа от власти с помощью 25-й поправки

13.01.2021 07:55 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вице-президент США Майкл Пенс отказался во вторник отстранять американского лидера Дональда Трампа от власти, как от него требовали многие демократы. Соответствующее заявление содержится в распространенном Белым домом письме к спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния).


Фото: Reuters

Она призывала Пенса воспользоваться 25-й поправкой к конституции страны, чтобы отстранить Трампа от власти.

— Сейчас, когда от срока президента остается всего восемь дней, вы и партия демократов требуете, чтобы я и кабинет [министров] задействовали 25-ю поправку. Я не считаю, что подобные действия соответствуют интересам нашей страны или соответствуют нашей конституции, — написал Пенс.

Он также отметил, что ранее «не уступил давлению с целью выйти за рамки своих конституционных полномочий, чтобы определить итоги выборов», и теперь не намерен уступать и «играть в политические игры в такое серьезное время в жизни нашей страны».

6 января, когда в Конгресс ворвались сторонники Трампа, Пенс председательствовал на совместном заседании обеих палат законодательного органа по утверждению итогов ноябрьских президентских выборов. Тогда Трамп, по сути, требовал от него пересмотреть результаты голосования, согласно которым победил демократ Джозеф Байден. И Пенс в аналогичном письме ответил отказом и по итогам заседания объявил о том, что следующим президентом станет Байден.

Согласно 25-й поправке, вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента, его недееспособности. Кроме того, поправка определяет порядок установления временной недееспособности американского лидера, при которой вице-президент начинает исполнять обязанности главы Белого дома. Возможность задействования этой поправки якобы обсуждалась и некоторыми представителями окружения Трампа.

 
 
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Он также отметил, что ранее «не уступил давлению с целью выйти за рамки своих конституционных полномочий, чтобы определить итоги выборов», и теперь не намерен...
 
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