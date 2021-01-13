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В Париже протестуют владельцы спортклубов
13.01.2021 18:43 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В Париже на открытую акцию протеста вышли владельцы фитнес-центров и тренажерных залов. Из-за жестких ограничений во Франции спортивные заведения закрыты по всей стране. Но чем зарабатывать и на что жить сотрудникам спорт-индустрии, не ясно. В надежде, что власти их услышат, люди пришли к зданию Национальной ассамблеи под лозунгом "Руки прочь от спортзала!" и складывали на тротуар бесполезный теперь инвентарь.
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В Париже на открытую акцию протеста вышли владельцы фитнес-центров и тренажерных залов. Из-за жестких ограничений во Франции спортивные заведения закрыты по всей...
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