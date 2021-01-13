В Париже протестуют владельцы спортклубов

Источник материала: БT

В Париже на открытую акцию протеста вышли владельцы фитнес-центров и тренажерных залов. Из-за жестких ограничений во Франции спортивные заведения закрыты по всей стране. Но чем зарабатывать и на что жить сотрудникам спорт-индустрии, не ясно. В надежде, что власти их услышат, люди пришли к зданию Национальной ассамблеи под лозунгом "Руки прочь от спортзала!" и складывали на тротуар бесполезный теперь инвентарь.