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В Париже протестуют владельцы спортклубов

13.01.2021 18:43 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Париже на открытую акцию протеста вышли владельцы фитнес-центров и тренажерных залов. Из-за жестких ограничений во Франции спортивные заведения закрыты по всей стране. Но чем зарабатывать и на что жить сотрудникам спорт-индустрии, не ясно. В надежде, что власти их услышат, люди пришли к зданию Национальной ассамблеи под лозунгом "Руки прочь от спортзала!" и складывали на тротуар бесполезный теперь инвентарь.

 
 
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В Париже на открытую акцию протеста вышли владельцы фитнес-центров и тренажерных залов. Из-за жестких ограничений во Франции спортивные заведения закрыты по всей...
 
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