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Премьер-министр Эстонии уходит в отставку
13.01.2021 18:43 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Премьер Эстонии уходит в отставку из-за коррупционного скандала. Юри Ратас принял такое решение на фоне предъявленных Центристской партии подозрений по уголовному делу. Партию подозревают в выдаче льготного госкредита частной строительной компании в обмен на щедрые пожертвования в партийную кассу со стороны бизнесменов.
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Премьер Эстонии уходит в отставку из-за коррупционного скандала. Юри Ратас принял такое решение на фоне предъявленных Центристской партии подозрений по...
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