Звезды бундеслиги жестко нарушают карантин

Источник материала: БT

Скандал в Германии. Союз парикмахеров призвал немецкий футбольный союз разобраться со своими подопечными, которые обновляют стрижки в обход карантинных ограничений. Замечено, что большинство футболистов выходит на поле со стрижкой, которые могут сделать только профессиональные парикмахеры. Простые клиенты требуют от мастеров прекратить незаконную деятельность. А футбольным кумирам, судя по всему, должно быть просто стыдно.