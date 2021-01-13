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Звезды бундеслиги жестко нарушают карантин
13.01.2021 18:43 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Скандал в Германии. Союз парикмахеров призвал немецкий футбольный союз разобраться со своими подопечными, которые обновляют стрижки в обход карантинных ограничений. Замечено, что большинство футболистов выходит на поле со стрижкой, которые могут сделать только профессиональные парикмахеры. Простые клиенты требуют от мастеров прекратить незаконную деятельность. А футбольным кумирам, судя по всему, должно быть просто стыдно.
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Скандал в Германии. Союз парикмахеров призвал немецкий футбольный союз разобраться со своими подопечными, которые обновляют стрижки в обход карантинных...
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