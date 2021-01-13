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В Китае панды радуются снегу
13.01.2021 18:43 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Эти милые кадры пришли из Китая. В национальном парке Сычуань большие панды радуются снегу. Первые зимние осадки здесь выпали 8 января, со временем они превратились в огромные сугробы. Благодаря густому меху, который сохраняет тепло и сухость, панды могут наслаждаться зимой весь день. Это они и сделали! Черно-белые мишки катались с горок, валялись в сугробах, играли друг с другом, а в перерывах ели бамбук.
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Эти милые кадры пришли из Китая. В национальном парке Сычуань большие панды радуются снегу. Первые зимние осадки здесь выпали 8 января, со временем они превратились...
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