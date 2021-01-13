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Бойцы Нацгвардии США отдыхают на полу в Капитолии. Там рассматривают вопрос об импичменте Трампа

13.01.2021 19:47 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В палате представителей конгресса США начали рассматривать вопрос об импичменте 45-го президента страны Дональда Трампа. Предыдущее заседание в конгрессе, когда утверждали итоги выборов, закончились штурмом Капитолия. 13 января в здании находятся сотни бойцов Нацгвардии. Reuters публикует фото, на которых видно, как бойцы отдыхают на полу и диванах в здании конгресса, общаются и фотографируют.


Фото: Reuters

Предполагается, что сначала пройдут дебаты по данному вопросу, а в 23.00 по минскому времени начнется голосование.


Фото: Reuters

Напомним, 6 января сторонники Трампа ворвались в Капитолий, где утверждали итоги президентских выборов. В результате операции по освобождению здания конгресса пять человек погибли.


Фото: Reuters

Собираются бойцы и у здания конгресса. Фото: Reuters

12 января палата представителей конгресса США опубликовала проект резолюции об импичменте президента Дональда Трампа. Действующего президента обвиняют в подстрекательстве к восстанию. Вице-президент Майк Пенс отказался отстранить Трампа, применив 25-ю поправку к Конституции США.


Лидер большинства в палате представителей Стени Хойер прибыл на заседание. Фото: Reuters

Фото: Reuters

20 января этого года пройдет инаугурация Джозефа Байдена, тогда же прекратятся полномочия Дональда Трампа. Если палата представителей конгресса США проголосует за импичмент, то решение еще должен будет утвердить сенат. Если это произойдет до 20 января, то Трамп больше не сможет баллотироваться на пост президента США.


Фото: Reuters

Фото: Reuters

Трампу второй раз за срок его президентства грозит импичмент. В 2019 году процедуру начала палата представителей конгресса США из-за якобы оказанного давления на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы власти страны провели расследование о причастности к коррупционным схемам сына Байдена в обмен на финансовую и военную помощь. В начале 2020 года он провалился.


Фото: Reuters

Фото: Reuters

 
 
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Reuters публикует фото, на которых видно, как бойцы отдыхают на полу и диванах в здании конгресса, общаются и фотографируют.
 
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