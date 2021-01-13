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Бойцы Нацгвардии США отдыхают на полу в Капитолии. Там рассматривают вопрос об импичменте Трампа
13.01.2021 19:47 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В палате представителей конгресса США начали рассматривать вопрос об импичменте 45-го президента страны Дональда Трампа. Предыдущее заседание в конгрессе, когда утверждали итоги выборов, закончились штурмом Капитолия. 13 января в здании находятся сотни бойцов Нацгвардии. Reuters публикует фото, на которых видно, как бойцы отдыхают на полу и диванах в здании конгресса, общаются и фотографируют.
Предполагается, что сначала пройдут дебаты по данному вопросу, а в 23.00 по минскому времени начнется голосование.
Напомним, 6 января сторонники Трампа
12 января палата представителей конгресса США опубликовала проект
20 января этого года пройдет инаугурация Джозефа Байдена, тогда же прекратятся полномочия Дональда Трампа. Если палата представителей конгресса США проголосует за импичмент, то решение еще должен будет утвердить сенат. Если это произойдет до 20 января, то Трамп больше не сможет баллотироваться на пост президента США.
Трампу второй раз за срок его президентства грозит импичмент. В 2019 году процедуру начала палата представителей конгресса США из-за якобы оказанного давления на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы власти страны провели расследование о причастности к коррупционным схемам сына Байдена в обмен на финансовую и военную помощь. В начале 2020 года он
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Reuters публикует фото, на которых видно, как бойцы отдыхают на полу и диванах в здании конгресса, общаются и фотографируют.
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