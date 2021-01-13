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ФБР завело более 160 дел на участников штурма Капитолия

ФБР: У нас длинные руки

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ФБР завело более 160 дел на участников штурма Капитолия Анализируя происходящие события в США, напрашивается вывод, что демократы начинают превращать Америку в "страну доносчиков", причем, на государственном уровне. ...

Анализируя происходящие события в США, напрашивается вывод, что демократы начинают превращать Америку в "страну доносчиков", причем, на государственном уровне.Например, за информацию о местонахождении лиц, причастных к установке самодельных бомб у здания конгресса, предлагают вознаграждение до 50 тысяч долларов. И обращение к американцам предоставлять фото- и видеозаписи штурма Капитолия сработало на отлично.Страна раскололась пополам. И поскольку теперь демократы Байдена у руля, на сторонников Трампа открылась откровенная охота. Один такой вопиющий случай приводит британская газета The Sun. Поклонник Трампа - 53-летний Кристофер Стэнон из штата Джорджия найден мертвым с пулевым ранением в груди на лестнице в подвале собственного дома. Причину смерти следователи без особых разбирательств определили как самоубийство. Но и супруга Стэнона, и соседи уверяют - склонностей к суициду у того не замечали. Да, Стэнон - один из осужденных по делу Капитолия, но ему максимум грозили 180 дней заключения. И Fox News, и Forbes рассказали, что Стэнона подозревали в том, что именно он вынес из Капитолия ноутбук спикера-демократа Нэнси Пелоси. Погибший вину не признавал, но получил смертельное наказание за подозрение. Как говорится - без суда и следствия.