Навальный собирается вернуться в Россию

Оппозиционер Алексей Навальный рассказал, что собирается вернуться из Германии в Россию и уже купил билет. Такое сообщение он& опубликовал своем Instagram.

«Вопрос «возвращаться или нет» передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в нее в реанимационной коробке», - сообщил Навальный.

Политик отметил, что уже купил билет на рейс «Победы» в Россию на 17 января.

Алексей Навальный рассказал, что на данный момент достаточно восстановился после отравления. Он может отжиматься, приседать и делать упражнение «берпиз».

Напомним, что Алексею Навальному стало плохо во время авиаперелета. В больнице скорой помощи № 1 Омска, куда он был госпитализиварован, сообщили, что лабораторные исследования не выявили химико-токсикологических веществ, которые можно было расценить как яды или как продукты действия ядов. Кроме того, двое суток не было разрешения на эвакуацию. Соратники Навального считают, что это происходило, чтобы скрыть факт отравления.

Немецкие врачи, которые настояли на перевозе Навального в Германию, уверены , что его отравили ядом, из группы фосфорорганических нервно-паралитических веществ. Позже немцы подтвердили отравление ядом «Новичок».

7 сентября состояние политика стало улучшаться и врачи вывели его из искусственной комы. 10 сентября он пришел в сознание . А в начале октября уже смог дать интервью , в котором заявил, что что не имеет никаких версий своего отравления, кроме одной: за этим стоит российский президент Владимир Путин.

Уже тогда, в начале октября, оппозиционер был намерен вернуться в Россию.