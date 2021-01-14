Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент Трампа. Во второй раз

Источник материала: Tut.by

Члены палаты представителей конгресса США проголосовали по резолюции об импичменте действующего президента Дональда Трампа. Большинство высказалось «за». Трамп стал первым президентом страны, в отношении которого дважды начинали процедуру импичмента.



Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Фото: Reuters

13 января в палате представителей конгресса США прошли дебаты по вопросу об импичменте президента Дональда Трампа, около полуночи по минскому времени началось голосование. Более 230 членов палаты представителей проголосовали за импичмент, в том числе 10 республиканцев, против высказались около 200 человек.



Кадр: Fox News

Решение теперь должен утвердить сенат США. До 19 января члены сената находятся на каникулах. Полномочия Трампа заканчиваются 20 января этого года.

Для обеспечения безопасности на время обсуждения в здании конгресса 13 января собрались бойцы Нацгвардии США .

Напомним, 6 января сторонники Трампа ворвались в Капитолий, где утверждали итоги президентских выборов. В результате операции по освобождению здания конгресса пять человек погибли.

12 января палата представителей конгресса США опубликовала проект резолюции об импичменте президента Дональда Трампа. Действующего президента обвиняют в подстрекательстве к восстанию. Вице-президент Майк Пенс отказался отстранить Трампа, применив 25-ю поправку к Конституции США.

В 2019 году палата представителей конгресса США уже начинала процедуру импичмента в отношении Трампа. Это произошло из-за якобы оказанного давления на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы власти страны провели расследование о причастности к коррупционным схемам сына Байдена в обмен на финансовую и военную помощь. В начале 2020 года импичмент провалился .

В истории США уже были случаи, когда инициировали процедуру импичмента главы государства: в отношении Эндрю Джонсона в 1868 году, Билла Клинтона в 1998—1999 и Ричарда Никсона в 1974 году. Джонсона и Клинтона оправдал сенат (как и Трампа в первый раз), Никсон ушел с поста, не дожидаясь рассмотрения. При этом Трамп стал первым президентом США, в отношении которого дважды начинали процедуру импичмента.