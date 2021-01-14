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Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент Трампа. Во второй раз
14.01.2021 06:11 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Члены палаты представителей конгресса США
13 января в палате представителей конгресса США прошли дебаты по вопросу об импичменте президента Дональда Трампа, около полуночи по минскому времени началось голосование. Более 230 членов палаты представителей проголосовали за импичмент, в том числе 10 республиканцев, против высказались около 200 человек.
Решение теперь должен утвердить сенат США. До 19 января члены сената находятся на каникулах. Полномочия Трампа заканчиваются 20 января этого года.
Для обеспечения безопасности на время обсуждения в здании конгресса 13 января собрались
Напомним, 6 января сторонники Трампа
12 января палата представителей конгресса США опубликовала проект
В 2019 году палата представителей конгресса США уже начинала процедуру импичмента в отношении Трампа. Это произошло из-за якобы оказанного давления на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы власти страны провели расследование о причастности к коррупционным схемам сына Байдена в обмен на финансовую и военную помощь. В начале 2020 года импичмент
В истории США уже были случаи, когда инициировали процедуру импичмента главы государства: в отношении Эндрю Джонсона в 1868 году, Билла Клинтона в 1998—1999 и Ричарда Никсона в 1974 году. Джонсона и Клинтона оправдал сенат (как и Трампа в первый раз), Никсон ушел с поста, не дожидаясь рассмотрения. При этом Трамп стал первым президентом США, в отношении которого дважды начинали процедуру импичмента.
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Члены палаты представителей конгресса США проголосовали по резолюции об импичменте действующего президента Дональда Трампа.
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