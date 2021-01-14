«Мои настоящие сторонники не поддерживают насилие». Трамп пригрозил участникам беспорядков судом

Источник материала: Tut.by

Участники беспорядков на территории Конгресса США 6 января напали на страну, они предстанут перед правосудием. Об этом Дональд Трамп заявил в видеообращении, которое распространила в среду пресс-служба Белого дома, сообщает ТАСС.



Фото: Reuters

— Я безоговорочно осуждаю насилие, которое мы наблюдали на прошлой неделе. Насилию и вандализму не может быть никакого места в нашей стране, в нашем движении. Сделать Америку вновь великой — всегда означает защиту верховенства права, поддержку мужчин и женщин из правоохранительных служб, отстаивание наших самых священных традиций и ценностей. Насилие мятежников идет вразрез со всем, во что я верю, за что выступает наше движение, — заявил Трамп.

Он также заявил, что не намерен мириться с «политическим насилием».

— Никто из моих настоящих сторонников никогда не поддерживал политическое насилие, не выражал неуважение к стражам правопорядка или нашему великому флагу, никто не угрожал или не нападал на граждан США. Если вы сделали что-то из этого, вы не поддерживаете наше движение, вы напали на него и нашу страну. Мы не будем с этим мириться.

По его словам, за последний год в стране происходило много «беспорядков, актов устрашения и разрушений» и это необходимо остановить.

— Где бы вы ни были, справа или слева, демократы вы или республиканцы, нет никакого оправдания насилию. Америка — страна законов. Те, кто участвовал в нападениях на прошлой неделе, предстанут перед правосудием.

Трамп призвал всех искать пути снижения напряженности и помочь обеспечить мир в стране.

— Как и все, я был шокирован и глубоко опечален этим бедствием в Конгрессе на прошлой неделе. Я хочу поблагодарить сотни миллионов потрясающих американцев, которые ответили на это спокойствием и сдержанностью. Мы преодолеем этот вызов, как мы всегда и делали.

Трамп также заявил, что Соединенные Штаты переживают в эти дни беспрецедентную атаку на свободу слова в стране.

— Налицо напряженные и сложные времена. Усилия, призванные подвергнуть цензуре, внести в черный список наших сограждан, не считаться с ними, являются неправильными и опасными, — заявил американский лидер.

Он добавил, что «сейчас требуется, чтобы мы друг друга слушали, а не заставляли друг друга замолчать».

— Все мы можем благодаря своим действиям преодолеть озлобленность и найти точки соприкосновения и общие цели.

Обращение Дональда Трампа было обнародовано после того, как Палата представителей Конгресса США проголосовала за его импичмент. Это решение поддержали более 230 членов палаты, в том числе 10 республиканцев, против высказались около 200 человек. Статья обвинения — подстрекательство к мятежу.