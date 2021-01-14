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Навального объявили в России в федеральный розыск

14.01.2021 07:49 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Алексей Навальный объявлен в России в федеральный розыск. Об этом в среду, 13 января, сообщил Telegram-канал Mash. опубликовав постановление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) об объявлении розыска от 29 декабря 2020 года, в котором сказано, что Навальный «уклоняется от контроля».


ФСИН отмечает, что в конце ноября в отношении Навального проводились «первоначальные розыскные действия», в ходе этих действий установить местонахождение Навального не удалось. Речь идет об уголовном деле «Ив Роше», по которому политика осудили на 3,5 года условно.

Mash также опубликовал уведомление, направленное Навальным во ФСИН о том, что он находится на лечении в берлинской клинике «Шарите».

Адвокат Навального подтвердил информацию

Адвокат Вадим Кобзев, представляющий интересы политика, подтвердил РБК, что того объявили в федеральный розыск. Кобзев предположил, что это «никак не отразится» на решении Навального вернуться в Россию. Адвокат уточнил в интервью «Новой газете», что Навального могут задержать по прибытии в РФ. Ранее в тот же день Навальный объявил, что отправится в Москву 17 января рейсом авиакомпании «Победа».

В клинику «Шарите» Навальный попал 22 августа. Это произошло через два дня после того, как ему стало плохо в самолете Томск-Москва. Независимые лаборатории Германии, Франции и Швеции выяснили, что оппозиционера отравили веществом из группы «Новичок», эти выводы подтвердили и эксперты Организации по запрещению химического оружия.

 
 
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Адвокат Вадим Кобзев, представляющий интересы политика, предположил, что это «никак не отразится» на решении Навального вернуться в Россию.
 
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