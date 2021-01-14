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Извержение вулкана на Гавайях. Объявлена повышенная опасность
14.01.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Извержение вулкана на Гавайях. Килауэа выбрасывает фонтаны лавы. На кадрах, полученных с вертолета, видно извержение раскаленной магмы с западной части огненной горы. Это началось после землетрясения возле островов. В регионе объявлена повышенная опасность.
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Извержение вулкана на Гавайях. Килауэа выбрасывает фонтаны лавы. На кадрах, полученных с вертолета, видно извержение раскаленной магмы с западной части огненной...
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