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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Европа во власти сильных снегопадов Суровая зима пришла на Европейский континент. Снежная метель оставила без электричества жителей Швеции. Закрыт ряд школ. Приостановлено движение в западной части...

Суровая зима пришла на Европейский континент. Снежная метель оставила без электричества жителей Швеции. Закрыт ряд школ. Приостановлено движение в западной части страны. Из-за сильных ветров в горах повышенная опасность схода лавин. Коммунальные службы пытаются расчищать завалы на дорогах. Им помогают жители городов. Усложняет дело 20-градусный мороз.Сильные снегопады фиксируют и в Италии. Высота белого покрова в некоторых местах уже превышает один метр. В регионе деревни Аоста сильно затруднено транспортное сообщение.