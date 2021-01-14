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Европа во власти сильных снегопадов

14.01.2021 18:43 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Суровая зима пришла на Европейский континент. Снежная метель оставила без электричества жителей Швеции. Закрыт ряд школ. Приостановлено движение в западной части страны. Из-за сильных ветров в горах повышенная опасность схода лавин. Коммунальные службы пытаются расчищать завалы на дорогах. Им помогают жители городов. Усложняет дело 20-градусный мороз. 

Сильные снегопады фиксируют и в Италии. Высота белого покрова в некоторых местах уже превышает один метр. В регионе деревни Аоста сильно затруднено транспортное сообщение. 

 
 
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Суровая зима пришла на Европейский континент. Снежная метель оставила без электричества жителей Швеции. Закрыт ряд школ. Приостановлено движение в западной части...
 
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