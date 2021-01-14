Источник материала: БT

"Украинская власть решила утопить граждан в долгах", - заявила оппозиция.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новый год - новые цены. Так решили в Украине и повысили тарифы ЖКХ Подорожание газа, электроэнергии и воды спровоцировало волну бунтов сразу в нескольких областях страны. Протестующие перекрывали ключевые трассы и блокировали...

Подорожание газа, электроэнергии и воды спровоцировало волну бунтов сразу в нескольких областях страны. Протестующие перекрывали ключевые трассы и блокировали административные здания.Но в офисе президента Зеленского (и без того активно теряющего рейтинг доверия украинцев) решили предотвратить очередную волну протестов и пообещали вернуть Украине государственное регулирование цен на газ. Это вызвало обеспокоенность в МВФ. Теперь же украинские чиновники вынуждены оперативно оправдываться не перед собственными гражданами, а перед Международным валютным фондом, убеждая своих западных партнеров в том, что отсутствие решения в вопросе тарифов будет иметь негативные последствия для экономики Украины.