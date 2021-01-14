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Новый год - новые цены. Так решили в Украине и повысили тарифы ЖКХ

14.01.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Подорожание газа, электроэнергии и воды спровоцировало волну бунтов сразу в нескольких областях страны. Протестующие перекрывали ключевые трассы и блокировали административные здания. 

"Украинская власть решила утопить граждан в долгах",  - заявила оппозиция.

Но в офисе президента Зеленского (и без того активно теряющего рейтинг доверия украинцев) решили предотвратить очередную волну протестов и пообещали вернуть Украине государственное регулирование цен на газ. Это вызвало обеспокоенность в МВФ. Теперь же украинские чиновники вынуждены оперативно оправдываться не перед собственными гражданами, а перед Международным валютным фондом, убеждая своих западных партнеров в том, что отсутствие решения в вопросе тарифов будет иметь негативные последствия для экономики Украины.

 
 
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Подорожание газа, электроэнергии и воды спровоцировало волну бунтов сразу в нескольких областях страны. Протестующие перекрывали ключевые трассы и блокировали...
 
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