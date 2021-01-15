Ким Чен Ыну показали «самое мощное в мире оружие». Парад длился несколько часов

Источник материала: Tut.by

В Пхеньяне прошел военный парад по случаю окончания VIII съезда Трудовой партии Кореи (ТПК), сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).



Фото: Reuters

На мероприятии были представлены баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ), агентство называет их «самым мощным оружием в мире». Reuters со ссылкой на фотографии, которые обнародовали государственные северокорейские СМИ, передает, что речь может идти о ракетах Pukguksong-5 — модернизированной версии Pukguksong-4, продемонстрированной в октябре 2020 года.

На параде присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын и ряд высокопоставленных чиновников. Как пишет ЦТАК, на мероприятии также представили «ультрасовременные» образцы тактических ракет и артиллерийских установок.





По данным источника южнокорейского агентства Yonhap, парад начался в четверг, 14 января, в 18.00 местному времени (12.00 по мск) и продлился несколько часов.





10 января южнокорейские СМИ сообщили, что Сеул обнаружил «признаки проведения» в КНДР военного парада, приуроченного к съезду ТПК. Позднее они предположили, что это могла быть репетиция мероприятия, так как официальный Пхеньян не объявлял об этом событии. Несколько дней спустя Ким Е Чжон, сестра Ким Чен Ына и член Центрального комитета правящей партии, раскритиковала военных Южной Кореи и заявила, что действия Сеула враждебны по отношению к Пхеньяну.





Предыдущий масштабный военный парад, о котором объявили власти, прошел в КНДР в октябре 2020 года в честь 75-летия создания Трудовой партии.