Голодать до смерти. Как политический протест приводит к гибели

Источник материала: Tut.by

Политзаключенный Игорь Лосик держит голодовку вот уже месяц. Таким образом он протестует против предъявленного ему обвинения в организации массовых беспорядков. На этом этапе голодовки уже наблюдается общая атрофия мышц, уже появились или вскоре появятся проблемы со зрением и сознанием. После шести недель голодовки наступает прямая угроза жизни.



Фото: Reuters

В этом материале мы расскажем о людях, которые встав за решеткой на путь протестной голодовки, прошли по нему до конца.

Турция, 2020 год

Солистка группы Grup Yorum Хелин Белек, 28 лет, голодала 288 дней

Бас-гитарист группы Grup Yorum Ибрагим Гекчек, 40 лет, голодал 323 дня



Хелин Белек и Ибрагим Гекчек. Фото: yolculukhaber.net

Турецкая фолк-рок группа из Стамбула была известна своими политическими и революционными песнями, часто исполняла их на курдском языке. Пять лет назад турецкие власти запретили выступления группы, обвинив ее членов в связи с леворадикальной партией «Революционная народно-освободительная партия-фронт».

В 2019 девять участников группы арестовали во время рейда полиции в культурный центр Идиль в Стамбуле. Музыканты объявили голодовку. Они требовали освобождения членов группы, прекращения давления со стороны государства и снятия запрета на выступления.

Два участника группы Grup Yorum, Хелин Белек и Ибрагим Гекчек, умерли. Сначала власти не принимали их требования всерьез, затем их освободили (солистку в ноябре 2019 года, басиста — в феврале 2020), но музыканты продолжили голодовку. Их пытались принудительно госпитализировать, но были вынуждены отпустить из-за категорического отказа от внутривенного кормления и лечения.

Мустафа Кочак, 28 лет, голодал 297 дней



Мустафа Кочек. Слева — еще на свободе, справа — уже в тюрьме вскоре после начала голодовки. Фото: bianet.org

Молодого работника уличной закусочной в Стамбуле, Мустафу Кочака, обвинили в том, что он обеспечил оружием нападавших, которые несколько лет назад захватили в заложники, а потом убили прокурора в Стамбульском здании суда. Обвинение было построено на показаниях двух информаторов, один которых, сбежав в ЕС признался, что его заставили лжесвидетельствовать.

Его приговорили к пожизненному заключению. Мустафа Кочак вину не признал и находясь в заключении объявил голодовку, требуя справедливого разбирательства.

На 254-й день голодовки его перевели в медицинский госпиталь в тюрьме, несмотря на то, что он отказался от медицинского вмешательства, за пять дней ему поставили 73 капельницы.

Он умер на 297-й день голодовки. Его вес при этом был 29 килограмм .

Эбру Тимтик, 42 года, голодала 238 дней



Фото: Twitter / International Observatory of Human Rights

Несколько лет назад в Турции арестовали 18 юристов, представлявших членов семей шахтеров, погибших в результате аварий и убитых курдов — то есть клиентов, направо и налево критикующих власть. Все юристы были признаны виновными в связи с леворадикальной партией «Революционная народно-освободительная партия-фронт» и приговорены к различным срокам заключения.

Среди них была и Эбру Тимтик. Она получила 13,5 лет заключения, и объявила голодовку, требуя справедливого судебного разбирательства по своему делу.

Спустя полгода после начала забастовки ее перевели в тюремную больницу. Защита настаивала на ее освобождении ради лечения, но судья остановил, что ее содержание под стражей по-прежнему остается оправданным, поскольку существует риск побега. При этом Эбру Тимтик уже не могла самостоятельно передвигаться.

Несмотря на различные петиции, подписанные сотнями иностранных и турецких адвокатов, и вмешательство различных международных организаций, ускорить процесс рассмотрения апелляции Тимтик не удалось.

Она умерла на 238-й день голодовки, при этом она весила 30 килограмм. На момент ее смерти ее апелляция в Верховный суд Турции находилась на рассмотрении.

Голодающие в Турции традиционно отказываются от еды, но пьют жидкости и принимают витамины, что позволяет им растянуть протест,

Иран, 2019 год

Вахид Насери, 38 лет, голодал 60 дней



Фото: Iran HRM

Иранского политического активиста Вахида Насири обвинили в оскорблении в соцсетях бывшего верховного лидера Ирана Рухоллы Хомейни. Его отправили за решетку, но через два с половиной года помиловали. Еще через полгода его вновь задержали — по тому же обвинению. Ему дали 8 лет тюрьмы за «оскорбление верховного лидера» и «пропаганду против интересов государства».

Насир объявил голодовку в октябре 2018 года в знак протеста против против бесчеловечных условий содержания в тюрьме и отсутствия доступа к адвокату.

Он умер на 60-ый день голодовки.

Куба, 2000 год

Орландо Сапата Тамайо, 42 года, голодал 85 дней



Портрет Орландо Сапаты Тамайо в руках одной из участницы траурного мероприятия. Фото: Reuters

После нескольких судебных процессов Орландо Сапата Тамайо получил 36 лет тюрьмы за оскорбление властей, организацию общественных беспорядков и неповиновение.

В декабре 2009 года он начал голодовку в качестве протеста против плохого обращения, в частности, против побоев со стороны охранников. Сапата требовал условий заключения аналогичных тем, в которых содержался Фидель Кастро во время его тюремного заключения. Со своей стороны, правительство Кубы заявило, что он отказывался от еды, так как власти не хотели предоставить в камеру телевизор, плиту и телефон.

Во время голодовки Сапата отказывался от любой еды, кроме той, что приносила его мать, которая могла посещать его раз в три месяца. По данным американской группы кубинских оппозиционеров Cuban Democratic Directorate, тюремные власти ограничивали доступ Сапаты в воде в течение 18 дней, что привело к ухудшению его здоровья и в итоге к почечной недостаточности.

Его состояние резко ухудшилось, после чего его перевели из тюрьмы в больницу, где он и скончался через неделю, на 85-й день голодовки.

Президент Кубы Рауль Кастро сделал «беспрецедентный шаг», выразив публичное сожаление по поводу смерти Сапаты. Во время своего выступления он сказал, что Сапату лечили ведущие врачи. Кубинское государственное телевидение также показало репортаж, в котором врачи, лечившие Сапату, заявили, что они пытались заставить его поесть. Между тем кубинские государственные газеты описали Сапату как «обычного преступника, ложно возведенного в положение мученика».

Ирландия, 1981 год

Бобби Сэндс, 27 лет, голодал 66 дней

Фрэнсис Хьюз, 25 лет, голодал 59 дней

Рэймонд Маккриш, 24 года, голодал 61 день

Пэтси О’Хара, 24 года, голодал 61 день

Джо Макдоннелл, голодал 61 день

Мартин Херсон, 24 года, голодал 46 дней

Кевин Линч, 25 лет, голодал 71 день

Киран Дохерти, 25 лет, голодал 73 дня

Томас Макэлви, 23 года, голодал 62 дня

Майкл Девайн, 27 лет, голодал 60 дней



Большой щит с фотографиями и именами погибших неподалеку от тюрьмы Мэйз в 25-ю годовщину начала голодовки. Фото: Wikimedia Commons

1 марта 1981 года началась голодовка в ирландской тюрьме Мэйз.

За пять лет до этого правительство Великобритании отменило статус политзаключенных для находящихся в тюрьмах сторонников Ирландской республиканской армии (ИРА) и Ирландской национально-освободительной армии (ИНОА). В ответ заключенные тюрьмы Мэйз организовали серию голодовок и протесты, получившие название «одеяльный» (отказ от ношения тюремной униформы и ношение вместо этого одеял) и «грязный» (отказ от умывания, поломка мебели, пачкание стен). Противостояние длилось пять лет, его кульминацией стала массовая голодовка 1981 года.

В пятую годовщину отмены особого статуса заключенных, лидер тюремной ячейки ИРА Бобби Сэндс оказался от еды и выдвинул пять требований: разрешить заключенным носить гражданскую одежду, не участвовать в обязательных работах, обеспечить свободу объединений, позволить организовывать личный досуг и восстановить право на помилование.

Чтобы привлечь внимание к протесту, Сэндс разработал схему, согласно которой к голодовке заключенные должны были присоединятся через определенные промежутки времени, чтобы максимально растянуть ее по времени. Сам Сэндс начал голодать 1 марта, 15 марта к голодовке присоединился второй ее участник, Фрэнсис Хьюз, осужденный на 83 года член ИРА. Еще через неделю к голодовке присоединились еще двое заключенных, а потом еще и еще - новых участников голодовки даже не останавливала смерть старых.



Мурал с Бобби Сэндсом в Белфасте, Северная Ирландия. Фото: Wikimedia Commons

Маргарет Тэтчер, премьер-министр Великобритании, не пошла на уступки, даже когда голодавшие начали умирать. Всего в результате голодовки умерли 10 человек.

Несколько голодающих заключенных по просьбе их семей были переведены на принудительное питание в тюремной больнице, а часть заключенных завершила свою голодовку, вернувшись к «одеяльному протесту» в октябре 1981 года. Через несколько дней после этого заключенным разрешили носить гражданскую одежду. Позже были удовлетворены другие требования протестующих, но их статус политзаключенных так и не был признан юридически.

Сколько можно прожить без еды и что он при этом чувствует

Первые дни В первый день голодания человек начинает чувствовать незначительные боли в желудке и кишечнике. На второй — третий день ощущается сильный дискомфорт, человек становится раздражительным, возникает апатия. Острое чувство голода исчезает примерно после трех дней голодания, тогда же в организме заканчивается запас углеводов. Одна-две недели Организм использует в качестве источника собственный жир, а заодно и мышечную массу. Примерно на 9−12 сутки голодания наступает так называемый ацидотический криз: самый сложный период перестройки организма на автономное снабжение — в качестве источника питания используется собственный жир, а заодно и мышечная масса. Две-три недели Развивается выраженная слабость, головокружение, человеку становится трудно говорить и думать. Три-четыре недели Наблюдается атрофия мышц, общее ослабление организма. Замедляется сердечный ритм — начинается брадикардия, голодающий мерзнет. Четыре-пять недель Появляются проблемы со зрением и сознанием. Наблюдается непроизвольное движение глаз, головокружение, у человека начинает двоиться в глазах. Более шести недель Большую часть времени человек находится без сознания и не реагирует на окружающих. После того как организм истощил все запасы витаминов и минералов, у голодающего может развиться гепатит, цинга. У некоторых людей на этой стадии наступает глухота и слепота. Возникает прямая угроза жизни — голодающие умирают от сердечной недостаточности или избытка токсинов в организме. Единого срока голодания, на котором оно становится фатальным, нет. Продолжительность возможного и относительно безопасного голодания зависит от запасов тела. Здоровые люди могут голодать 6−8 недель без особых рисков. Больные люди подвергаются гораздо большей опасности в случае голодания и могут умереть в течение трех недель.

Можно ли чего-то добиться голодовкой в Беларуси?

Случаи, когда в Беларуси объявлялись голодовки не такие уж и редкие. Голодали журналисты, экс-кандидаты в президенты и матери «328». Никому не удалось добиться поставленных целей, но в новейшей истории Беларуси есть пример, когда бессрочная голодовка принесла результаты.

В 2006 году 132 человека начали бессрочную голодовку в поддержку евангельской церкви «Новая жизнь» в Сухарево, у которой минские власти решили отобрать здание и землю. Голодовка длилась около месяца, в ней продолжали участвовать более ста человек, они сменяли друг друга, постоянно находясь в здании церкви. Нескольких человек тогда госпитализировали, а чиновникам пришлось отступить: ситуация вокруг «Новой жизни» получила широкий международный резонанс, в защиту церкви выступили представители демократических сил, страны ЕС, зарубежные политики, священники, религиозные объединения.

Кто такой Игорь Лосик



Игорь Лосик. Фото: Радыё Свабода

Игорь Лосик — блогер и администратор телеграм-канала «Беларусь головного мозга». Его задержали 25 июня прошлого года и обвинили в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК Беларуси).

15 декабря ему предъявили новое обвинение — по ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК Беларуси (приготовление к участию в массовых беспорядках). В знак протеста он объявил голодовку.

Она длится уже месяц. Адвокат Игоря Лосика Дмитрий Лепретор, который посетил своего подзащитного в жодинской тюрьме 14 января, сообщил БелаПАН, что он похудел и выглядит бледным.

«Он говорит, что по состоянию здоровья чувствует себя нормально, но по внешнему виду бледный, похудел — даже на лице видно. Сдаваться и прекращать голодовку по-прежнему не намерен», — сказал Лепретор.

Вместе с адвокатом в Жодино ездила жена политзаключенного Дарья Лосик. Она передала в тюрьму воду и препарат для поддержания солевого баланса в организме «Нормогидрон».