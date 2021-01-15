Землетрясение в Индонезии: уже более 30 погибших и угроза цунами

Источник материала: Tut.by

По меньшей мере 34 человека стали жертвами серии землетрясений в Индонезии за прошедшие сутки. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий, пишет ТАСС.

Первоначально агентство сообщило о гибели 26 человек — все они погибли в городе Мамуджу. Позже индонезийские спасатели обнаружили тела еще восьми человек.



Фото: Reuters

Землетрясение на острове Сулавеси магнитудой 6,2 зарегистрировали около двух часов ночи по местному времени. Эпицентр был на глубине около 10 км недалеко от города Маджене. Землетрясение длилось около семи секунд.

Ранения получили около 600 человек. Разрушенными оказались больше 60 зданий. В частности, пострадали гостиница, офис губернатора Западного Сулавеси и медицинский центр. Сейчас спасатели извлекают его пациентов и персонал из-под завалов.













После землетрясения метеорологи зафиксировали больше 25 афтершоков. Оно также стало причиной нескольких оползней.









В агентстве по ликвидации стихийных бедствий отмечают, что если новые подземные толчки будут сильнее уже зарегистрированных, существует угроза цунами.