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Землетрясение в Индонезии: уже более 30 погибших и угроза цунами
15.01.2021 10:13 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По меньшей мере 34 человека стали жертвами серии землетрясений в Индонезии за прошедшие сутки. Об этом сообщило
Первоначально агентство сообщило о гибели 26 человек — все они погибли в городе Мамуджу. Позже индонезийские спасатели обнаружили тела еще восьми человек.
Землетрясение на острове Сулавеси магнитудой 6,2 зарегистрировали около двух часов ночи по местному времени. Эпицентр был на глубине около 10 км недалеко от города Маджене. Землетрясение
Ранения получили около 600 человек. Разрушенными оказались больше 60 зданий. В частности, пострадали гостиница, офис губернатора Западного Сулавеси и медицинский центр. Сейчас спасатели извлекают его пациентов и персонал из-под завалов.
После землетрясения метеорологи зафиксировали больше 25 афтершоков. Оно также стало причиной нескольких оползней.
В агентстве по ликвидации стихийных бедствий отмечают, что если новые подземные толчки будут сильнее уже зарегистрированных, существует угроза цунами.
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Ранения получили около 600 человек. Разрушенными оказались больше 60 зданий.
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