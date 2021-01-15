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прокуроры США заявили о планах штурмовавших Капитолий убить конгрессменов
16.01.2021 06:09 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Участники беспорядков в Вашингтоне 6 января намеревались «захватить и убить выборных должностных лиц», говорится в ходатайстве федеральных прокуроров,
Речь идет о
«Веские доказательства, в том числе слова и действия самого Чансли в Капитолии, говорят о том, что намерение мятежников заключалось в том, чтобы схватить и убить избранных должностных лиц», — утверждается в документе.
Прокуроры отметили, что в зале заседаний конгресса Чансли поднялся на трибуну и оставил записку с угрозами в адрес вице-президента страны Майкла Пенса. «Это вопрос времени, справедливость наступает», — говорилось в послании.
При этом исполняющий обязанности федерального прокурора Майкл Шервин, в свою очередь, заявил, что сейчас нет прямых доказательств того, что участники штурма Капитолия планировали захват или убийства членов конгресса. Он отметил, что расследование произошедшего выходит за пределы столичного региона и участников штурма задерживают и допрашивают по всей стране. По этой причине могут поступать противоречивые данные, указал Шервин.
Также прокурор сообщил, что после захвата Капитолия завели около 100 уголовных дел, также открыты досье на примерно 300 подозреваемых.
Сторонники Трампа устроили
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