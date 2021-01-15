прокуроры США заявили о планах штурмовавших Капитолий убить конгрессменов

Источник материала: Tut.by

Участники беспорядков в Вашингтоне 6 января намеревались «захватить и убить выборных должностных лиц», говорится в ходатайстве федеральных прокуроров, пишет The New York Times.



Фото: Reuters

Речь идет о деле против жителя Аризоны Джейкоба Чансли, который, как отмечает NYT, стал одной из самых заметных фигур в штурме Капитолия благодаря фотографии в конгрессе с обнаженной грудью, в меховой шапке с рогами и копьем.

«Веские доказательства, в том числе слова и действия самого Чансли в Капитолии, говорят о том, что намерение мятежников заключалось в том, чтобы схватить и убить избранных должностных лиц», — утверждается в документе.

Прокуроры отметили, что в зале заседаний конгресса Чансли поднялся на трибуну и оставил записку с угрозами в адрес вице-президента страны Майкла Пенса. «Это вопрос времени, справедливость наступает», — говорилось в послании.

При этом исполняющий обязанности федерального прокурора Майкл Шервин, в свою очередь, заявил, что сейчас нет прямых доказательств того, что участники штурма Капитолия планировали захват или убийства членов конгресса. Он отметил, что расследование произошедшего выходит за пределы столичного региона и участников штурма задерживают и допрашивают по всей стране. По этой причине могут поступать противоречивые данные, указал Шервин.

Также прокурор сообщил, что после захвата Капитолия завели около 100 уголовных дел, также открыты досье на примерно 300 подозреваемых.

Сторонники Трампа устроили штурм Капитолия 6 января. Они ворвались в здание конгресса, чтобы препятствовать утверждению итогов президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. Позднее власти сообщили, что в ходе протеста погибли пять человек, в том числе офицер полиции.

Демократы в конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его отстранения от власти. 13 января за импичмент Трампа проголосовали 232 члена палаты представителей, в том числе десять республиканцев. Против высказались 197 конгрессменов. Рассмотрение вопроса и суд над президентом могут идти и после того, как он официально сложит с себя полномочия главы государства. В таком случае сенаторы могут запретить ему занимать государственные посты в будущем.