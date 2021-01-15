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Мощное землетрясение в Индонезии
16.01.2021 06:31 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTСтихийное бедствие обрушилось на Индонезию. Семь секунд мощнейшего землетрясения магнитудой 6,2 балла разрушили десятки зданий. Под обломками погибли как минимум 42 человека, более 600 пострадали.
Джоко Видодо, президент Индонезии: "От имени правительства и всего народа Индонезии выражаю глубокую скорбь по погибшим. Я незамедлительно позвонил губернатору Западного Сулавеси, главе Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями, министру социальных дел, командующему национальной полицией и всем остальным, чтобы они срочно приняли меры по реагированию на чрезвычайные ситуации, нашли всех пропавших, а также оказали помощь всем раненым".
Землетрясение обрушилось на Индонезию ночью. Многие не успели покинуть свои дома. В регионе развернута масштабная поисково-спасательная операция, под завалами все еще могут находиться десятки людей. Власти экстренно эвакуировали 15 тысяч человек, опасаясь повторных повторной волны.
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Стихийное бедствие обрушилось на Индонезию. Семь секунд мощнейшего землетрясения магнитудой 6,2 балла разрушили десятки зданий. Под обломками погибли как минимум...
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