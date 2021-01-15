Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мощное землетрясение в Индонезии Стихийное бедствие обрушилось на Индонезию. Семь секунд мощнейшего землетрясения магнитудой 6,2 балла разрушили десятки зданий. Под обломками погибли как минимум...

Стихийное бедствие обрушилось на Индонезию. Семь секунд мощнейшего землетрясения магнитудой 6,2 балла разрушили десятки зданий. Под обломками погибли как минимум 42 человека, более 600 пострадали.Землетрясение обрушилось на Индонезию ночью. Многие не успели покинуть свои дома. В регионе развернута масштабная поисково-спасательная операция, под завалами все еще могут находиться десятки людей. Власти экстренно эвакуировали 15 тысяч человек, опасаясь повторных повторной волны.