Насильственная украинизация вызвала острые споры в стране

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Принуждение к использованию в быту определенного языка разобщает людей и уничтожает уважение к его носителям. Такое мнение высказала политический эксперт Елена Маркосян.

Елена Маркосян, политический эксперт (Украина): "Это унижение украинского языка и насилие над людьми. Русскоязычные украинцы будут чувствовать себя второсортными".