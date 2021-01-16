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Насильственная украинизация вызвала острые споры в стране
16.01.2021 16:41 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Принуждение к использованию в быту определенного языка разобщает людей и уничтожает уважение к его носителям. Такое мнение высказала политический эксперт Елена Маркосян.
Елена Маркосян, политический эксперт (Украина): "Это унижение украинского языка и насилие над людьми. Русскоязычные украинцы будут чувствовать себя второсортными".
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Принуждение к использованию в быту определенного языка разобщает людей и уничтожает уважение к его носителям. Такое мнение высказала политический эксперт Елена...
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