Сегодня сфера обслуживания в Украине переходит на государственный язык

Источник материала: БT

С сегодняшнего дня, если в кафе, баре, банке, поликлинике или салоне с посетителем заговорят не на украинском, сотруднику будет грозить штраф. Сумма до 250 долларов. Пока, правда, не совсем понятен механизм контроля за такого рода нарушениями.