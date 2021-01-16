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Снежный циклон на фоне январских морозов

16.01.2021 16:41 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Последствия снежного циклона ликвидируют в российском Приморье. Сильные снегопады парализовали движение и стали причиной отключения электроэнергии на острове Русский. Сейчас подача электричества восстановлена, на очистке дорог задействовано около 300 единиц техники. А в Москве в связи с низкими температурами до максимума нагрели батареи - это 130 градусов. В аэропортах российской столицы отменены более десятки рейсов.

Останкинская телебашня из-за мороза покрылась слоем снега и льда

Обильные осадки перекрыли дороги в Швейцарии и Австрии. Сохраняется опасность схождения лавин в горных районах. Зимняя погода добралась и до Греции - там выпал первый снег.

Засыпало Стамбул

В Мадриде подсчитали ущерб от исторических снегопадов - он составил миллион четыреста тысяч долларов.


 
 
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Последствия снежного циклона ликвидируют в российском Приморье. Сильные снегопады парализовали движение и стали причиной отключения электроэнергии на острове...
 
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