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Снежный циклон на фоне январских морозов
16.01.2021 16:41 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Последствия снежного циклона ликвидируют в российском Приморье. Сильные снегопады парализовали движение и стали причиной отключения электроэнергии на острове Русский. Сейчас подача электричества восстановлена, на очистке дорог задействовано около 300 единиц техники. А в Москве в связи с низкими температурами до максимума нагрели батареи - это 130 градусов. В аэропортах российской столицы отменены более десятки рейсов.
Останкинская телебашня из-за мороза покрылась слоем снега и льда
Обильные осадки перекрыли дороги в Швейцарии и Австрии. Сохраняется опасность схождения лавин в горных районах. Зимняя погода добралась и до Греции - там выпал первый снег.
Засыпало Стамбул
В Мадриде подсчитали ущерб от исторических снегопадов - он составил миллион четыреста тысяч долларов.
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Последствия снежного циклона ликвидируют в российском Приморье. Сильные снегопады парализовали движение и стали причиной отключения электроэнергии на острове...
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