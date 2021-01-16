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В Германии выбирают нового лидера ХДС
16.01.2021 16:41 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В Германии выбирают лидера Христианско-демократического союза. Съезд партии проходит в онлайн-режиме. Последние 18 лет пост председателя занимала Ангела Меркель. В конце 2018 года она покинула его. Пока главой партии является протеже Меркель - Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Однако она еще год назад отказалась выдвигаться на переизбрание.
В итоге на пост лидера Союза претендуют три кандидата - все мужчины. Победитель гонки возглавит блок Христианско-демократического союза на предстоящих в этом году парламентских выборах, а также сможет стать кандидатом в канцлеры.
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В Германии выбирают лидера Христианско-демократического союза. Съезд партии проходит в онлайн-режиме. Последние 18 лет пост председателя занимала Ангела Меркель. В...
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