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Протесты в Чили переросли в столкновения с полицией
16.01.2021 20:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTНовый виток антиправительственных протестов в Чили. Демонстранты собрались на площади Бакедано в столице. Провокации протестующих, и как итог - противостояние с полицией. Стражи порядка применили водометы и слезоточивый газ. Демонстранты бросали в полицию камни и бутылки. Полицейские держали оборону. Минимум 9 человек задержано.
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Новый виток антиправительственных протестов в Чили. Демонстранты собрались на площади Бакедано в столице. Провокации протестующих, и как итог - противостояние с...
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